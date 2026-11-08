Energetická drahota se vrací. Čechům hrozí prudký růst cen i úroků z hypoték, Havlíček chystá stropy
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Nová vlna zdražování energií: Ceny plynu a elektřiny na burzách prudce stoupají; dodavatelé v čele s ČEZ již zvedají ceníky a v únoru mohou vyhnat inflaci ke 4 procentům.
Hormuzský průliv i stopka pro ruský plyn: Za drahými energiemi stojí konflikt na Blízkém východě, poškozené terminály v Kataru, německé přeplácení plynu i chystaný unijní zákaz ruských dodávek.
Havlíčkovy sporné cenové stropy: Vláda plánuje zavést věcně usměrňované ceny a zkrotit marže výrobců, což hrozí žalobami, odchodem firem z trhu a stamiliardovou zátěží pro státní rozpočet.
Říjnová inflace podle čerstvých čísel statistického úřadu klesla z 2,5 procenta na 2,4. Je to ale jenom klamavá předehra vývoje v nejbližších měsících. Česko, stejně jako zbytek Evropy čeká masivní zdražování, jehož motorem budou ceny zemního plynu a elektřiny. Analytici vesměs předpokládají, že se tempo inflace zvýší už v únoru na hodnoty kolem čtyř procent.
Vývoj, který sledujeme od počátku března na energetických burzách, se nyní začíná promítat do cen účtovaných dodavatelskými společnostmi domácnostem. Ceny pro velké firmy rostou průběžně. Aktuálně zvýšil lidem ceny ČEZ, v Česku největší dodavatel elektřiny a druhý největší plynu. Elektřina pro zákazníky bez fixace zdražuje o tři a půl procenta a plyn dokonce o šest a půl. S vypršením fixací pocítí další domácnosti. Ostatní dodavatelé již také zdražili, nebo se na to chystají. A určitě to není konec.
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