Razie v pivovarech zasáhla i Plzeňský Prazdroj. Firma se chce bránit
- Japonské úřady zasahovaly ve čtyřech největších pivovarnických skupinách.
- Vyšetřování se týká i skupiny Asahi, vlastníka Plzeňského Prazdroje.
- Prazdroj navštívili zástupci antimonopolního úřadu, firma jejich postup zpochybnila.
Japonská komise pro spravedlivý obchod provedla razie u čtyř největších japonských pivovarnických skupin Kirin, Asahi, Suntory a Sapporo. Podezírá je z tajné dohody při prodeji piva a dalších produktů velkoobchodníkům. Informovala o tom agentura Reuters. Asahi vlastní mimo jiné také českou skupinu Plzeňský Prazdroj.
Společnosti dohromady ovládají více než 90 procent japonského trhu s pivem. Komise je podezřívá, že spolu několik let koordinovaly ceny. Vyšetřování se konkrétně zaměřuje na otázku, zda společnosti vytvořily kartel, když v dubnu loňského roku a v říjnu 2022 zvýšily ceny, přičemž se odvolávaly mimo jiné na rostoucí náklady na suroviny, uvedlo veřejnoprávní médium NHK.
Podezření na zneužití dominance
Zástupci českého Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) byli v uplynulých týdnech v Plzeňském Prazdroji na neohlášeném vyšetřování. Prověřují možné zneužití dominantního postavení při prodeji piva v restauracích.
Antimonopolní úřad v úterý uvedl, že kvůli podezření na zneužití dominance byl u jednoho z výrobců piv, název firmy ale nezveřejnil. Prazdroj sdělil, že lidé z antimonopolního úřadu byli u něj, firma má však o zákonnosti postupu úřadu pochybnosti a chce se bránit.
Asahi českou skupinu vlastní od roku 2017. Plzeňský Prazdroj je největší pivovarnickou skupinou v Česku, vyváží do více než 50 zemí a má zhruba 45procentní podíl na českém trhu. Točené pivo tvoří z celkového objemu přibližně třetinu. V Česku firma provozuje pivovary v Plzni (značky Pilsner Urquell, Gambrinus), Nošovicích (Radegast) a Velkých Popovicích (Velkopopovický kozel).