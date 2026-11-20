Brunch za 1 800 korun, silvestr až za 30 tisíc. Hotel W Prague na Václaváku chystá sváteční sezonu
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Luxusní hotel W Prague na Václavském náměstí připravil adventní brunche, vánoční večeře i silvestrovské oslavy.
Hosté si mohou dopřát ústřice, šampaňské či luxusní steaky, ceny adventních brunchů začínají na 1 800 korunách.
Silvestrovský program nabídne tři různé koncepty, od klubového večírku za 1 250 korun až po VIP stůl za 30 tisíc korun.
Luxusní hotel W Prague v budově bývalého Grandhotelu Evropa vstupuje do adventu s programem Made the List – Holiday 2026 Edition. Nabízí nedělní brunche s ústřicemi a šampaňským, vánoční večeře i silvestrovskou noc rozdělenou do tří hotelových prostor. Ceny se pohybují od 1 250 korun za vstup na silvestrovský večírek po 30 tisíc korun za VIP stůl pro osm hostů.
Secesní budova z roku 1905 na Václavském náměstí se po rozsáhlé rekonstrukci otevřela na podzim 2024 pod značkou W Hotels ze skupiny Marriott. Její restaurace a bary, historická kavárna Grand Café s bistrem Le Petit Beefbar monackého restauratéra Riccarda Giraudiho, W Lounge a klub Minus One, neslouží jen hotelovým hostům, ale počítají i s Pražany. Sváteční program je postavený tak, aby oslovil obě skupiny.
Kalendář sezony
Hlavní část programu startuje s adventem. Od první adventní neděle 29. listopadu platí sváteční balíček v AWAY Spa, první z nedělních brunchů se koná 6. prosince a vrcholem je silvestrovská noc. Silvestrovské večeře a rezervovaná místa se platí předem a kapacity jsou podle hotelu omezené, rezervace proto dávají smysl s předstihem.
Advent: brunch ve třech cenových úrovních
Adventní neděle 6., 13. a 20. prosince patří v Grand Café brunchi od 12.30 do 16.30. Základ tvoří bufet s ústřicemi, čerstvými saláty a dezerty, doplněný o à la carte nabídku. Nápojovou složku zajišťuje šampaňské Perrier-Jouët.
Host si vybírá ze tří balíčků: Le Petit za 1 800 korun, La Fête za 2 650 korun s neomezeným vínem, Crémantem a signature koktejly a La Grande Cuvée za 3 150 korun se šampaňským. Na Boží hod 25. prosince se od 12.30 do 16.30 koná rodinný vánoční brunch za 3 200 korun na osobu včetně nealkoholických nápojů, kávy a čaje. Rezervace vyžaduje zálohu ve výši poloviny ceny.
Vánoce: steaky místo kapra
Vánoční večeře servíruje Le Petit Beefbar na Štědrý den i na Boží hod od 18.00 do půlnoci. Stálou nabídku doplňují speciální kusy masa. Na Štědrý večer je minimální útrata 1 990 korun na osobu, na Boží hod se podává à la carte bez minimální útraty.
Silvestr: tři koncepty, tři cenové hladiny
Silvestrovský program Midnight in Prague hotel rozdělil do tří prostor. Nejdražší je večeře The Final Act v Le Petit Beefbar au Grand Café s tříchodovým sharing menu (carpaccio z červených krevet, wagyu tartine, Chateaubriand, mořský ďas, teplé panettone), živou hudbou Samuel Hosak Jazz Band a tanečníky Front Row Collective.
Klubovější Midnight Society ve W Lounge kombinuje sharing menu s wagyu carpacciem a hovězími žebry USDA s DJ setem hotelové hudební kurátorky Teddyfromthebox, ke které se před půlnocí přidá saxofonistka Anastasia Sax. Cena zahrnuje nealkoholické nápoje, amuse-bouche a sklenku sektu na uvítanou. K oběma večeřím lze dokoupit 2,5 hodiny neomezeného prosecca a vína (1 450 Kč), nebo šampaňského a koktejlů (2 200 Kč).
Klub Minus One hostí ve spolupráci s The French večírek The French Express. Program otevře Tatomed vinylovým setem, pokračují rezidentní DJs Zima a Monaco.
Program
Místo
Čas
Cena
The Final Act
Le Petit Beefbar au Grand Café
18.00–24.00
7 900 Kč / os. (dětské menu 1 200 Kč)
Midnight Society
W Lounge
19.00–1.00
4 500 Kč / os. (dětské menu 1 200 Kč)
The French Express – vstup
Minus One
20.00–3.00
1 250 Kč (na místě, vč. Crémantu)
The French Express – sezení
Minus One
20.00–3.00
3 250 Kč / os. (vč. kreditu 2 000 Kč)
The French Express – VIP
Minus One
20.00–3.00
30 000 Kč pro až 8 hostů
Večeře a rezervovaná místa se hradí předem v plné výši. Rezervace jsou dostupné přes web hotelu wprague.com, kapacity jsou podle hotelu omezené.
Wellness: balíček pro dva
AWAY Spa nabízí od 29. listopadu 2026 do 17. ledna 2027 balíček A Festive Escape za 6 500 korun pro dvě osoby. Zahrnuje šedesátiminutovou signature masáž, tříhodinový vstup do spa, sklenku Crémantu, sváteční dárek od značky Comfort Zone a čajový rituál. Ke koupi vybraných produktů se váže sleva 25 procent. Vstup do spa lze pořídit i jako dárkový poukaz.
Sváteční sezona ve W Prague: přehled cen
Adventní brunch (6., 13., 20. 12.): 1 800 / 2 650 / 3 150 Kč
Vánoční brunch (25. 12.): 3 200 Kč
Štědrovečerní večeře (24. 12.): minimální útrata 1 990 Kč
Silvestr: od 1 250 Kč (Minus One) do 7 900 Kč (Grand Café), VIP stůl 30 000 Kč
AWAY Spa – A Festive Escape: 6 500 Kč pro dva
Adresa: Václavské náměstí 826/25, Praha 1
Rezervace: wprague.com · +420 296 231 000 · w.prague.bf.reservations@whotels.com