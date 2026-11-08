Byty zdarma na deset let, přednost mají rodiny. Třicítka obcí chce zastavit vylidňování
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- Projekt chce vrátit život do vylidňujících se obcí na jihu Itálie.
- Lidé si budou muset v obci přihlásit trvalé bydliště.
- Přednost dostanou rodiny s dětmi, hlásit se mohou i cizinci.
Jihoitalský region Kalábrie nabízí na deset let byty bez nájemného, chce tak vrátit život do vylidňujících se obcí, napsala agentura APA. Přihlásit se mohou i cizinci, přednost ve výběrovém řízení dostanou mladé páry a rodiny s dětmi.
„Přijeďte do Kalábrie a žijte v našich vesnicích zcela zdarma,“ láká lidi šéf tamní regionální vlády Roberto Occhiuto. Projekt Ripopola Calabria (Znovuosídlení Kalábrie) se týká necelých tří desítek obcí a v první fázi je v nabídce 50 bytů. Jejich majitelem zůstane obec, kraj zaplatí jejich případnou renovaci.
Vybraní zájemci si budou muset v obci přihlásit trvalé bydliště a skutečně v nemovitosti bydlet. Nesmí ji tedy dále pronajímat ani využívat pro účely cestovního ruchu. Po uplynutí deseti let mohou obce podle vlastního uvážení například prodloužit smlouvu či nabídnout nemovitost k odkupu za zvýhodněnou cenu.
Cílem projektu je podpořit ekonomický a sociální rozvoj v obcích, kde klesá počet obyvatel. Nově příchozí mají pomoci udržet v chodu tamní školy, obchody a místní služby.
Kalábrie se již desítky let potýká s emigrací a stárnutím populace. Zejména mladí lidé a kvalifikovaní odborníci region opouštějí a hledají lepší příležitosti v ekonomicky silnější severní Itálii nebo ve střední či severní Evropě. Zároveň klesá porodnost.
Přednost v tomto projektu bude dána rodinám s dětmi, mladým párům, osobám pracujícím na volné noze či těm, kteří pracují na dálku. Program je určen lidem, kteří v současné době v Kalábrii nebydlí.