Velké rodinné byty jsou nedostatkové zboží. Rychle zdražují až na pár výjimek
Čtěte e15 v Googlu přednostně
Nastavte si e15 jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
- V nových projektech převládají menší byty, těch velkých je tak málo.
- Ceny za metr čtvereční u větších bytů začínají dotahovat cenu za metr v menších projektech.
- Není to problém jen novostaveb, problém se vyskytuje i u starších bytů.
Se vzrůstající cenou bytů se nabídky developerů proměňují. Ještě před pár lety se stavěly malé a velké byty v poměru v podstatě půl na půl, zatímco teď se nabídka vychyluje ve prospěch menších metráží. Důvodem je především cena. Ta konečná je u malých bytů nižší, a to i přesto, že náklady za metr čtvereční jsou vždy vyšší. Rozdíl se ale nyní začíná zmenšovat.
Podle analýzy Market Report společnosti Lexxus Norton jde přitom u velkých bytů o jeden z nejvýraznějších cenových posunů. Zatímco byty 1+kk v novostavbě stojí dnes podle reportu v průměru 209 tisíc korun za metr čtvereční, u bytů 5+kk je to zhruba 188 tisíc korun. Cenový rozdíl je tedy pouhých 10,4 procenta. Ještě před deseti lety byl rozdíl patnáctiprocentní, před pěti lety pak 13,8 procenta.
„Zatímco malé byty byly historicky v přepočtu na metr čtvereční vždy výrazně dražší, v posledních letech se stále více projevuje nedostatek velkých rodinných bytů,“ líčí pro e15 šéfka Lexxus Norton Anna Gruberová s tím, že dostupnost kvalitního rodinného bydlení v žádaných lokalitách se stává jedním z klíčových témat pražského trhu.
Poptávka po rodinném bydlení nezmizela
Důvodem přibližování cen je dlouhodobý nesoulad mezi nabídkou a poptávkou. Menší byty se prodávají nejrychleji, jednak kvůli celkové nižší ceně, za druhé proto, že oslovují větší počet lidí a tím pádem mají i větší investiční potenciál.
„Větší rodinné byty se proto v nových projektech objevují v omezeném počtu. Poptávka po kvalitním rodinném bydlení přitom nezmizela. Rodiny, které hledají prostorný byt v dobré lokalitě, mají často velmi omezený výběr, zejména pokud požadují novostavbu, dobrou občanskou vybavenost a dopravní dostupnost,“ líčí Gruberová. Podle ní přitom nejde o krátkodobý výkyv, ale dlouhodobý strukturální problém pražského trhu.
Důvod vidí v tom, že v centrech měst větších bytů dlouhodobě ubývá. A pokud už se dostanou na trh, pak jako prémiové nemovitosti. U takových dochází podle Brože zhruba od letošního května k velkému zdražování, které trvá prakticky dodnes.
Panelákové byty nezdražují tak rychle
Jiná situace je ale například u větších panelákových bytů nebo těch mimo centrum. Majitelé mají sice tendenci i tyto byty zdražovat, podle Bezrealitky ale už ve třetím kvartále letošního roku dostávali zpětnou vazbu, že to neodpovídá reálné poptávce.
„Oba trendy, tedy rozevírání i zavírání cen vůči cenám garsoniér, mohou existovat současně, jen v různých částech segmentu velkých bytů. Zatímco malé byty si nadále drží cenovou prémii za metr čtvereční díky široké poptávce, u větších bytů stále více rozhoduje jejich kvalita, lokalita a cenová dostupnost,“ vysvětluje Brož.
Gruberová z Lexxus Norton k tomu dodává, že zatímco u malých bytů cenu dlouhodobě podporovala především investiční atraktivita, u velkých bytů dnes stále výraznější roli hraje jejich vzácnost na trhu. V atraktivních lokalitách jsou zkrátka nedostatkovým zbožím.
Fakt, že se větší byty v novostavbách prodávají pomaleji, nelze podle Gruberové přikládat tomu, že by o ně nebyl zájem. Poptávka je totiž více selektivní, okruh kupujících užší i proto, že pořízení velkých bytů vyžaduje podstatně vyšší rozpočet a rozhodovací proces bývá delší.
„Byt 4+kk nebo 5+kk v zavedené rezidenční lokalitě s dostatkem soukromí, venkovním prostorem a parkováním má na trhu velmi dobrou pozici. Současně platí, že ne každý velký byt je automaticky nedostatkový. Velká dispozice s neefektivně využitou plochou, nevhodnou orientací nebo nepřiměřenou cenou může zůstávat v nabídce dlouho,“ líčí šéfka Lexxus Norton.