Nájmy v Česku zdražily, mapa ale ukazuje něco jiného. Ve většině velkých měst ceny klesají
- Průměrné nájemné v Česku vzrostlo na 343 korun za metr čtvereční.
- Ve většině krajských měst ale nájmy ve druhém čtvrtletí zlevňovaly.
- V Praze ceny po několika čtvrtletích růstu mírně klesly.
Průměrné nájemné v Česku vzrostlo v druhém čtvrtletí oproti prvním třem měsícům v roce o 1,2 procenta na 343 korun za metr čtvereční. Výrazněji ale rostlo pouze ve třech krajských městech, a to v Pardubicích, Ostravě a Olomouci. Ve Středočeském kraji stagnovalo a ve zbývajících největších městech nájmy zlevňovaly. Vyplývá to z Rent Indexu poradensky-technologické společnosti Deloitte. Podle toho od roku 2014 nájmy v Česku zdražily více než dvojnásobně.
Nejvíce zdražily Pardubice, jinde nájmy mířily dolů
Nejvyšší mezičtvrtletní nárůst nájemného Deloitte zaznamenal v Pardubicích, kde se ceny zvýšily o 3,3 procenta na 314 korun za metr čtvereční. V Ostravě pak ceny za metr čtvereční vzrostly o dvě procenta na 254 korun a v Olomouci o 1,4 procenta na 296 korun. Ve Středočeském kraji pak nájmy za čtvrtletí vzrostly o 0,6 procenta na 328 korun za část plochy.
V ostatních krajských městech nájmy zlevnily. Nejvýraznější pokles byl v Jihlavě, kde ceny mezičtvrtletně klesly o tři procenta na 257 korun za metr čtvereční. O 2,2 procenta shodně poklesly v Ústí nad Labem na 221 korun a Hradci Králové na 318 Kč za metr čtvereční. V Brně nájmy zlevnily o 1,5 procenta na 390 korun za část plochy.
Praha po měsících růstu zlevnila, jednotlivé části se ale výrazně liší
V Praze, kde je bydlení tradičně nejdražší, ceny nájmů po několika čtvrtletích růstu klesly o necelé procento na 462 korun za metr čtvereční. V jednotlivých částech hlavního města se ale vývoj lišil. Nejdražší byla Praha 7, kde nájmy za čtvrtletí zdražily o 0,6 procenta na 493 korun za metr čtvereční. V Praze 1 nájemné naopak zlevnilo nejvíce ze všech částí metropole, a to o tři procenta na 490 korun za metr čtvereční. V Praze 8 nájmy mezičtvrtletně zlevnily o 2,9 procenta, v Praze 4 o 2,2 procenta a v Praze 10 o dvě procenta. Naopak nejvíce nájmy zdražily o 3,8 procenta v Praze 9 na 468 Kč za metr čtvereční.
„Současný vývoj v hlavním městě nevnímáme jako obrat trendu, ale spíše jako přirozenou korekci po období dynamičtějšího růstu cenové hladiny,“ řekl ředitel oddělení nemovitostí a stavebnictví v Deloitte Petr Hána.
Průměrné nájemné nejvíce rostlo u bytů v panelových domech, mezičtvrtletně o 3,5 procenta. Byty v panelových domech zároveň podle Deloitte tvořily téměř čtvrtinu všech uskutečněných nabídek. Téměř dvě třetiny nájemních bytů ale jsou v cihlových domech, kde ceny vzrostly o 0,6 procenta. V nových bytech v developerských projektech byly nájmy mezičtvrtletně vyšší o 2,2 procenta.