PPF, CSG či Penta spojují síly s polskými giganty. Chtějí vybudovat novou hospodářskou osu Evropy
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- Největší české a polské podnikatelské skupiny připravují vznik společné obchodní rady.
Za iniciativou stojí mimo jiné PPF, CSG, Penta, Allegro či Eurowag. Spolupráce se má zaměřit i na obranný průmysl a moderní technologie.
České investice v Polsku se za poslední roky výrazně zvýšily. Nová platforma chce prosazovat společné zájmy firem také v Bruselu.
Český a polský byznys se chystá posunout vzájemnou spolupráci na novou úroveň. Významné podnikatelské skupiny obou zemí včetně PPF, Czechoslovak Group (CSG), Penty nebo polského Allegra spojují síly a připravují vznik Polsko-české obchodní rady. Jejím cílem není pouze usnadnit obchodování a investice mezi oběma sousedními státy. Ambicí je také vytvořit silnější společný hlas podnikatelů při jednání s vládami i evropskými institucemi.
Memorandum o založení nové organizace podepsali zástupci firem minulý týden na českém velvyslanectví ve Varšavě. Mezi signatáři nechybějí ani investiční skupina Accolade, správce fondů Investika, technologická společnost PBS Group, výrobce kolejových vozidel Škoda Group nebo polská VeloBank. Činnost rady by se měla naplno rozběhnout v příštím roce.
Za iniciativou stojí společnosti, jejichž aktiva, investice a tržby dosahují v souhrnu desítek miliard eur. Jejich podnikání zahrnuje prakticky všechny strategické sektory evropského hospodářství, od finančnictví a telekomunikací přes logistiku až po zbrojní výrobu a kosmické technologie.
„Nejen Polsko, ale i polsko-české vztahy dnes prožívají své zlaté období. Naše ekonomiky rostou navzdory problémům, s nimiž se potýká západní Evropa, zejména Německo,“ říká hlavní poradce akcionářů PPF Group Jan Růžička.
Podle něj nastal čas vytvořit silnou platformu, která podpoří vzájemné investice i výměnu zkušeností. „Společně můžeme být silnější a vytvořit novou hospodářskou osu Evropy spojující Varšavu a Prahu,“ dodává Růžička.
České miliardy míří do Polska
Vznik nové organizace odráží sílící hospodářské propojení obou zemí. Polsko je podle údajů Sobieského institutu od roku 2017 druhým největším obchodním partnerem Česka hned po Německu. Mezi lety 2019 a 2025 vzrostl polský vývoz na český trh o 55 procent.
Ještě výraznější dynamiku vykazují české investice na polském trhu. Jejich hodnota se ve stejném období ztrojnásobila a dosáhla téměř 103 miliard korun, tedy přibližně 4,23 miliardy eur.
Polsko se tak pro české podnikatele stává stále významnějším investičním cílem. Nejde přitom pouze o tradiční průmyslovou výrobu. České firmy a investiční skupiny v zemi posilují například v nemovitostech, finančních službách, logistice či obranných technologiích.
Příkladem je společnost Investika, která na polském trhu působí od roku 2021. Polské nemovitosti nyní představují 59 procent portfolia jejího hlavního nemovitostního fondu. Patří mezi ně kancelářská budova P180 ve Varšavě nebo logistické areály v Poznani, Krakově, Gdaňsku a dalších městech.
Společnost ke konci letošního června spravovala ve svých fondech aktiva přesahující 46 miliard korun pro více než sto tisíc investorů.
Zbrojaři chtějí společný průmyslový základ
Jedním z nejvýznamnějších témat nové obchodní rady bude obranný průmysl. Právě v této oblasti mohou české a polské firmy těžit z rostoucích evropských výdajů na bezpečnost a modernizaci armád.
Významnou roli v iniciativě hraje zbrojařská skupina CSG Michala Strnada, která v loňském roce dosáhla tržeb 6,7 miliardy eur. V Polsku již působí prostřednictvím společnosti CSG Polska a snaží se zde dále rozšiřovat výrobní i technologické kapacity.
V polovině letošního roku začala budovat vlastní holdingovou strukturu a dokončila akvizici společnosti Domar MS. Ta vyrábí kabeláž, optické komponenty a další součásti využívané mimo jiné v obranném průmyslu.
„Polsko a Česko mají jedinečnou příležitost vybudovat silnou regionální průmyslovou základnu, zejména ve strategických odvětvích, jako je obranný průmysl a technologie dvojího užití,“ uvádí generální ředitel CSG Polska Wojciech Grzonka.
Spolupráce by podle něj měla posílit evropskou průmyslovou soběstačnost. Klíčové totiž není pouze zvládnutí moderních technologií, ale také schopnost rychle zvýšit výrobu a zajistit odolnost dodavatelských řetězců.
Vedle zbrojních společností se do iniciativy zapojují také podniky orientované na letectví a vesmírný průmysl. Patří mezi ně česká PBS Group či polská Creotech Instruments, která se zabývá výrobou satelitů a integrací kosmických misí.
Společný postup také vůči Bruselu
Nová obchodní rada však nemá být pouze místem pro setkávání podnikatelů. Její zakladatelé chtějí koordinovat rovněž postoje k hospodářské politice a regulaci.
Mezi hlavní priority patří odstraňování překážek přeshraničních investic, budování společných dodavatelských řetězců a hledání nových obchodních příležitostí. Organizace chce také předkládat oběma vládám doporučení týkající se konkurenceschopnosti a podnikatelského prostředí.
Společné postoje hodlá prosazovat i na evropské úrovni. Firmy tím reagují na rostoucí význam rozhodnutí přijímaných v Bruselu, která ovlivňují podmínky podnikání napříč celou Evropskou unií.
Do nové platformy vstupují rovněž společnosti s výraznými přeshraničními ambicemi. Polské Allegro považuje Česko za jeden ze svých klíčových trhů. Jeho celková hrubá hodnota prodeje loni dosáhla 15,71 miliardy eur a zahraniční aktivity dál rostou.
Podle představitele Allegra Grzegorze Czapského by obchodní rada měla vytvořit institucionální zázemí pro další expanzi a posilování konkurenceschopnosti celého regionu.
Připojila se také společnost Eurowag podnikatele Martina Vohánky, která poskytuje platební a další služby dopravcům. „Naše přátelství, blízkost, vzájemně se doplňující kompetence a společné strategické zájmy představují přirozený zdroj motivace, který přináší hmatatelné výhody na obou stranách hranice,“ uvedl Vohánka.
Zda nová organizace dokáže své ambice přetavit do konkrétních investic, společných projektů a změn regulace, se teprve ukáže. Už její zakladatelská sestava však naznačuje, že největší čeští a polští podnikatelé chtějí své zájmy koordinovat podstatně intenzivněji než dosud.