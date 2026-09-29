PPF chystá velký realitní obchod s Pražákem. Bere pozemky u O2 areny i miliardářskou vesničku
- PPF chystá velké realitní obchody se skupinou Kaprain Karla Pražáka.
- Skupina Renáty Kellnerové má získat soubor pozemků v pražských Vysočanech a plánuje převzít také luxusní rezidenční projekt Oaks Prague.
- Transakce ještě musí schválit antimonopolní úřad, který na ně upozornil.
O realitních přesunech jako první informovaly Hospodářské noviny. Samotní aktéři se k nim vyjadřovat nechtějí. „V případě nemovitostí, jejichž možný nákup nyní ÚOHS posuzuje, jde o standardní transakce. Do jejich uzavření tyto transakce nekomentujeme,“ uvedl ředitel korporátní komunikace PPF Leoš Rousek.
Nejvýznamnější částí obchodu je soubor budov a pozemků v okolí O2 areny, a to včetně rozsáhlého průmyslového areálu Howden ČKD, v němž má podíl i Penta. Pozemky pod touto halou, které se připravují na novou výstavbu, se rozkládají na více než pěti hektarech, což je stejně velké území, jaké zaujímají O2 arena a O2 universum dohromady. Ty vlastní právě PPF, stejně jako přilehlý parkovací dům a také sousední hotel Stages.
Posuzuje se i jiná transakce
PPF má z Pražákova realitního portfolia získat také areál bývalé mototechny. Tím ale akvizice PPF nekončí. Nově má být majitelem také miliardářské vesničky ve středočeských Nebřenicích. Na samotném začátku dlouho budovaného miliardového projektu byli ruští podnikatelé Alexandr Abramov a Alexandr Frolov, majitelé ocelářského holdingu Evraz.
Od té doby se vlastnická struktura problémového projektu několikrát změnila. Nejprve do vlastnické struktury přibyl Bohumil Koutník, jehož investiční aktivity byly v minulosti spojovány se zájmy obžalovaného podnikatele Františka Savova. Pak firmu ovládl právě Karel Pražák, ke kterému se připojil bývalý manažer PPF Zbyněk Štěrba. A naposledy na konci minulého roku areál ovládla společnost IK-invest 3, která je součástí Investičního klubu Jaroslava Otenšlégra. Kdo byl tedy v posledních měsících skutečným investorem, nelze z veřejných zdrojů vyčíst. Nelze ale vyloučit, že otěže nadále držel právě Pražák.
Za Pražáka se přitom projekt stal součástí stamilionového mezinárodního sporu. Společnost Arendon, kterou tehdy ovládal, zahájila arbitráž proti generálnímu dodavateli a u soudu ve Vídni požadovala 17 milionů eur, tedy zhruba 420 milionů korun. Jak spor dopadl, není z veřejných zdrojů zřejmé. Ani jedna strana o jeho výsledku neinformovala.
Pražák dlouho platil za jednoho z klíčových mužů Petra Kellnera. Po jeho smrti se však vztahy změnily a definitivně ochladly před dvěma lety. Jak píší Hospodářské noviny, PPF přestala financovat firmy Karla Pražáka a ten tak musel hledat nového finančního partnera.
Dnes se Pražák kromě realit soustředí především na chemický průmysl. Do jeho skupiny Kaprain spadají zejména ústecká Spolchemie, část pardubické Synthesie, slovenský Fortischem a gumárenské závody Rubena a Trelleborg Bohemia.