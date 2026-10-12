PPF opět expanduje v telekomunikacích. V portfoliu má novou firmu, založila ji s méně známým partnerem
- Skupina PPF přes Cetin zakládá novou firmu Cetin Digital, která se zaměří na software a IT služby pro telekomunikace.
Cetin v ní drží 51 procent, zbytek patří firmě DataLite Holding, která vyvíjí systém tSM pro řízení sítí a zákazníků operátorů.
Mezi zákazníky systému patří i konkurence PPF, třeba T-Mobile, a skupina tak posílí pozici na trhu.
Česká investiční skupina PPF podle informací e15 rozšíří své již tak bohaté podnikání v telekomunikacích a poskytování internetu. Do portfolia přibyla nová společnost napojená na Cetin, největšího provozovatele datových sítí v Česku. Cetin nicméně v této entitě nebude působit sám, ale společně s další firmou. Ta širší veřejnosti není příliš známá, jedná se ale o důležitého dodavatele.
PPF na telekomunikačním trhu operuje skrze značky Cetin a O2 a rovněž skrze skupinu e& PPF Telecom Group, kterou provozuje společně s operátorem Etisalat ze Spojených arabských emirátů. Do této skupiny spadají aktiva v Maďarsku, Bulharsku, Srbsku a na Slovensku. Jde například o operátora Yettel.
Nové firmy, nový byznys
PPF před časem začala své aktivity v branži rozšiřovat. Jak e15 informovala, z Cetinu byla vyčleněna společnost Nová optika, což je v podstatě stavební firma zaměřená na budování optických sítí. Nová optika začala uzavírat partnerství s regionálními stavebními firmami. Vznikly první dvě joint-venture společnosti, kde je Cetin spolumajitelem.
Teď se Cetin pouští do podobného modelu i v další oblasti telco podnikání. V září formálně založil společnost Cetin Digital, kde vlastní majoritní podíl 51 procent. Zbytek drží firma DataLite Holding. Jejím hlavním podílníkem (86 procent) je podnikatel Jiří Kadlec, zbytek má sedm dalších partnerů.
PPF se doposud v telekomunikačním byznysu soustředila primárně na budování a provoz sítí (Cetin či Nová optika) a poskytování na nich postavených služeb koncovým zákazníkům (O2 a Yettel). Nový podnik Cetin Digital do toho přinese i služby v oblasti informačních technologií nebo softwaru.
Podle informací e15 má být hlavním aktivem Cetinu Digital software tSM, který vyvíjí právě DataLite. Jde o modulární systém pro takzvané procesy OSS a BSS, které využívají mobilní či internetoví operátoři. Zahrnuje to objednávkový systém, evidenci síťového hardwaru, automatickou konfiguraci a aktivaci služeb, měření stavu sítí, CRM, účtování a tak dále. Obecně pomocí této technologie řídí zákazníky, tržby, produkty a technickou stránku věci.
Mezi zákazníky tSM vedle Cetinu a O2 patří také konkurence PPF, zejména T-Mobile. Dále jde o Telco Pro Services, což je telekomunikační sekce ČEZ, PRE, Slovanet, Vegacom a další. Pro Cetin, respektive PPF to bude znamenat další utužení velmi silné pozice na trhu.
Samotná společnost zatím založení nové firmy nechce komentovat. „Detaily oznámíme později,“ vzkázal e15 mluvčí Cetinu Ctibor Jappel.