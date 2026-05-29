Vítkova CPI Property Group hlásí za první kvartál pokles provozního zisku, čistý zisk ale prudce vzrostl
- Realitní skupině CPI Property Group miliardáře Radovana Vítka klesl v prvním čtvrtletí provozní zisk EBITDA o 5,9 procenta na 171 milionů eur.
Čistý zisk firmy naopak meziročně vyskočil o 135 procent na 84 milionů eur, a to i přes mírný pokles celkových tržeb a čistých příjmů z pronájmů.
Společnost pokračuje v masivním rozprodeji majetku za účelem snížení vysokého dluhu a je na cestě splnit letošní prodejní cíl v hodnotě až 750 milionů eur.
Realitní společnosti CPI Property Group miliardáře Radovana Vítka v prvním čtvrtletí klesl konsolidovaný hrubý provozní zisk (EBITDA) meziročně o 5,9 procenta na 171 milionů eur (4,15 miliardy Kč). Celkové tržby se ve srovnání se stejným obdobím loni snížily o 9,9 procenta na 326 milionů eur. Firma o tom dnes informovala v tiskové zprávě.
Obsazenost nemovitostí skupiny dosáhla 92,5 procenta, což představuje mírný pokles proti konci loňského roku. Meziroční růst nájmů na srovnatelné bázi činil 1,5 procenta, přičemž pozitivní výsledky podle firmy zaznamenaly všechny segmenty.
Čistý zisk skupina meziročně zvýšila o 135 procent na 84 milionů eur. Čistý příjem z pronájmů o 3,7 procenta klesl a činil 188 milionů eur. Hodnota realitního portfolia ke konci března činila 18 miliard eur, prakticky stejně jako na konci loňského roku.
Skupina od začátku roku uzavřela smlouvy o prodeji majetku v hodnotě přibližně 439 milionů eur, přičemž dalších téměř 400 milionů eur je ve fázi závazných nabídek nebo pokročilých jednání. Firma potvrdila, že je na cestě ke splnění cíle prodat letos majetek v hodnotě 500 až 750 milionů eur. Podnik prodává majetek mimo jiné proto, aby snížil zadlužení. Čistý dluh byl ke konci března v ročním vyjádření třináctinásobkem EBITDA.
CPI Property Group vlastní nemovitosti v Německu, České republice, Polsku a v dalších zemích střední a východní Evropy. Společnost má sídlo v Lucembursku a její akcie se obchodují na burze ve Frankfurtu nad Mohanem. Vítek je s hodnotou majetku 121 miliard Kč podle letošního žebříčku magazínu Forbes šestým nejbohatším Čechem.