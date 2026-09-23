ŽIVĚ: e15 REsummit Brunch. Jaké trendy budou formovat český realitní trh?
Po úspěšném jarním REsummitu 2026, který spojil přední osobnosti českého realitního trhu, přichází jeho podzimní pokračování v novém formátu REsummit Brunch. Komornější dopolední setkání je koncipováno s důrazem na kvalitní obsah, otevřenou diskusi a networking mezi klíčovými hráči trhu. V neformálnější atmosféře nabídne prostor pro sdílení zkušeností, navazování nových obchodních kontaktů i debatu nad aktuálními výzvami, které realitní sektor řeší.