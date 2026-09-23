Babiš mezi Trumpem a diktátory. Kdo jsou nejbohatší politici planety?
- Kdo patří mezi nejbohatší prezidenty a premiéry světa?
- Jak si stojí Andrej Babiš s majetkem 5,2 miliardy dolarů vedle Donalda Trumpa či Vladimira Putina?
- Proč je skutečné bohatství řady státníků zahaleno tajemstvím?
Někteří vybudovali svá miliardová impéria ještě před vstupem do politiky, u jiných pátrání po majetku vede k tajným účtům, luxusním palácům či neprůhledným sítím firem. Zatímco bohatství některých státníků lze poměrně přesně vyčíslit, u dalších se musíme spoléhat na investigativní zjištění nebo odhady analytiků. Při sestavování přehledu jsme vycházeli z žebříčku Yahoo Finance z října 2025, který jsme aktualizovali a doplnili o Andreje Babiše. Ten v době jeho vydání ještě nebyl českým premiérem. Do srovnání jsme zařadili pouze úřadující prezidenty a premiéry, nikoli monarchy. Kdo se dostal do desítky nejbohatších politiků světa?
8.–10. Paul Kagame
Rwandský prezident Paul Kagame. |
- Země: Rwanda
- Hodnota majetku: min. 500 milionů USD (minimálně 10,6 miliardy Kč)
Vládne Rwandě od roku 2000, v roce 1994 přitom dovedl rebelské síly k ukončení rwandské genocidy. Přestože je mu přičítána zásluha za hospodářskou obnovu země a vizi vytvořit z ní „Singapur Afriky“, bývá kritizován za potlačování opozice. Je úzce spjat s holdingovou společností Crystal Ventures, která patří vládnoucí Rwandské vlastenecké frontě. Její aktiva byla již v roce 2012 odhadována na více než 500 milionů dolarů. Skupina investuje mimo jiné do stavebnictví, průmyslu a bezpečnostních služeb.
8.–10. Recep Tayyip Erdoğan
Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan |
- Země: Turecko
- Hodnota majetku: cca 500 milionů USD (minimálně 10,6 miliardy Kč)
Turecký prezident pobírá oficiální roční plat okolo 87 tisíc dolarů. Vedle toho má nárok také na poslaneckou penzi. Skutečná výše jeho majetku je však předmětem dlouhodobých sporů. Ačkoliv se mediální odhady pohybují kolem půl miliardy dolarů, někteří komentátoři tvrdí, že hodnota jeho majetku by mohla dosahovat až miliardových částek. Oficiální majetkové přiznání z roku 2023 přitom uvádělo výrazně nižší částky.
Erdoğan dlouhodobě čelí obviněním z korupce a kritice za koncentraci moci. Jeho prezidentství provází také prudké oslabování turecké liry a vysoká inflace, která znehodnocuje úspory obyvatel. Ještě v srpnu 2026 dosahoval meziroční růst spotřebitelských cen 31,5 procenta.
8.–10. Ilham Alijev
Ilham Alijev
- Země: Ázerbájdžán
- Hodnota majetku: min. 500 milionů USD (minimálně 10,6 mld. Kč)
Ázerbájdžánský prezident pobíral již v roce 2010 oficiální roční plat 230 tisíc dolarů, což v dnešních cenách odpovídá více než 330 tisícům dolarů. Jeho rodina podle investigativních novinářů vybudovala rozsáhlé nemovitostní impérium v zahraničí. V roce 2010 vzbudilo rozruch zjištění deníku The Washington Post, že jeho tehdy dvanáctiletý syn Hejdar vlastnil devět luxusních vil v Dubaji za 44 milionů dolarů. Na takovou částku by průměrný Ázerbájdžánec musel pracovat přibližně deset tisíc let.
Kauza Pandora Papers následně odhalila, že Alijevova rodina a její blízcí spolupracovníci v minulosti vlastnili londýnské nemovitosti v hodnotě téměř 700 milionů dolarů. Jednu z nich v roce 2018 prodali britské společnosti Crown Estate za 66,5 milionu liber, tedy tehdy přibližně 90 milionů dolarů. Yahoo Finance odhaduje Alijevovo osobní jmění na 500 milionů dolarů, jiné odhady však dosahují až 900 milionů dolarů. Skutečná hodnota jeho majetku není veřejně doložena.
7. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo
Prezident Rovníkové Guineje Teodoro Obiang Nguema Mbasogo |
- Země: Rovníková Guinea
- Hodnota majetku: 600 milionů USD (12,7 miliardy Kč)
Rovníkové Guineji bohaté na ropu vládne Mbasogo jako prezident nepřetržitě od vojenského převratu v roce 1979, při němž svrhl vlastního strýce. Magazín Forbes jeho majetek dříve odhadl na 600 milionů dolarů. Extravagantní životní styl rodiny dokládá i jeho syn a viceprezident Teodorin, kterému švýcarské úřady v roce 2016 v rámci vyšetřování podezření z praní špinavých peněz zabavily flotilu 26 luxusních vozů. O tři roky později bylo 25 z nich vydraženo za přibližně 27 milionů dolarů. Americké úřady navíc přiměly viceprezidenta k prodeji luxusní vily v kalifornském Malibu. Část peněz z vypořádání kauzy následně posloužila k financování očkování proti covidu-19 v Rovníkové Guineji.
6. Si Ťin-pching Americký prezident Donald Trump (vlevo) a čínský prezident Si Ťin-pching se vzájemně zdraví při příjezdu na jednání na leteckou základnu Kimhe. |
- Země: Čína
- Hodnota majetku: cca 1,5 miliardy USD (cca 31,8 miliardy Kč)
Čínský prezident pobírá oficiální roční plat ve výši pouhých 22 tisíc dolarů. V roce 2012 však vyšlo najevo, že jeho příbuzní drželi rozsáhlé investice prostřednictvím řady holdingových společností. Mezi ně patřil i podíl v developerské firmě Shenzhen Yuanwei v tehdejší hodnotě 244 milionů dolarů.
Zpráva amerických zpravodajských služeb z března 2025 uvádí, že prezidentovi sourozenci, neteře a synovci v roce 2012 vlastnili podnikatelská aktiva a nemovitosti za více než miliardu dolarů. Ještě v roce 2024 si rodina udržovala investice v hodnotě milionů dolarů. Ačkoliv některé mediální odhady přisuzují samotnému Si Ťin-pchingovi jmění až 1,5 miliardy dolarů, americká zpráva jeho přímé vlastnictví rodinných aktiv neprokázala. Skutečný rozsah jeho osobního majetku tak zůstává neznámý.
5. Kim Čong-un
Kim Čong-un |
- Země: Severní Korea
- Hodnota majetku: cca 5 miliard USD (cca 106 miliard Kč)
Severokorejskému vůdci je připisováno jmění ve výši pěti miliard dolarů. Podle zjištění amerických a jihokorejských úřadů, o nichž informovala média v roce 2013, byly finanční prostředky spojené s Kimem, jeho rodinou a severokorejským režimem ukryty na více než 200 zahraničních bankovních účtech, mimo jiné v Číně, Švýcarsku, Rakousku, Lucembursku a Rusku. Část účtů byla podle tehdejších informací spojována s financováním zbrojních programů a nelegálním obchodem. Skutečná výše Kimova osobního majetku však zůstává neznámá.
4. Andrej Babiš
Pokud vláda do valorizace nezasáhne, zvýší se od ledna 2027 průměrný důchod jen asi o 300 korun, nejméně za posledních deset let. |
- Země: Česko
- Hodnota majetku: 5,23 miliardy USD (111 miliard Kč)
Český premiér podle žebříčku magazínu e15 disponuje majetkem v hodnotě 111 miliard korun (přes 5,2 miliardy dolarů), což ho v mezinárodním srovnání řadí na absolutní špičku mezi nejbohatší politiky planety. Své jmění vybudoval především na chemicko-zemědělském holdingu Agrofert, investiční skupině Hartenberg a realitní společnosti Imoba. Pozornost světových médií ale upoutal i v rámci úniku dokumentů Pandora Papers, které odhalily jeho skryté nákupy luxusních nemovitostí ve Francii přes offshorové společnosti.
V únoru 2026 převedl akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust, čímž chtěl vyřešit svůj střet zájmů a umožnit holdingu další čerpání dotací. Podle vlastního vyjádření už skupinu nevlastní a nemá z ní prospěch, e15 mu však její hodnotu kvůli přetrvávajícím vazbám nadále započítává do majetku. Evropská komise v září dospěla k závěru, že převod do fondu možný střet zájmů dostatečně neřeší, a pozastavila proplácení části dotací pro Agrofert ve výši přibližně 77 milionů korun, což Babiš odmítá.
3. Donald Trump
Donald Trump |
- Země: USA
- Hodnota majetku: 7 miliard USD (cca 148,4 miliardy Kč)
Americký prezident a realitní magnát je podle magazínu Forbes nejbohatším prezidentem v historii USA. Jeho jmění dosahuje podle zářijového odhadu sedmi miliard dolarů. Přestože za poslední rok pokleslo o 300 milionů dolarů, od vítězství v prezidentských volbách v roce 2024 zbohatl přibližně o 2,7 miliardy. Vedle tradičního realitního impéria, luxusních hotelů a golfových resortů k tomu přispěly především kryptoměnové projekty, včetně společnosti World Liberty Financial, kterou spoluzaložil se svými syny. Ta mu podle výpočtů Forbesu přinesla stovky milionů dolarů. Naopak hodnota jeho podílu v mediální společnosti Trump Media a vlastních kryptoměnových tokenů v posledním roce výrazně poklesla. Jen jeho likvidní majetek se však podle Forbesu zvýšil na 1,9 miliardy dolarů.
2. Alexandr Lukašenko
Běloruský prezident Alexandr Lukašenko |
- Země: Bělorusko
- Hodnota majetku: min. 9 miliard USD (min. 190,8 miliardy Kč)
Běloruský autoritářský prezident vládne zemi nepřetržitě od roku 1994 a zprávy o svém obřím skrytém majetku dlouhodobě popírá. Podle diplomatické depeše zveřejněné serverem WikiLeaks figuroval v roce 2006 na prvním místě seznamu nejbohatších Bělorusů s odhadovaným jměním 9 miliard dolarů. Vzhledem k tomu, že jde o odhad starý dvacet let, je velmi pravděpodobné, že po dalších dekádách u moci je jeho reálné jmění dnes ještě výrazně vyšší.
Nové pochybnosti o rozsahu jeho bohatství vyvolalo vyšetřování Běloruského investigativního centra z října 2025. To odhalilo výstavbu luxusního rezidenčního komplexu u ruského Soči, který je údajně určen právě běloruskému prezidentovi. Projekt financují firmy napojené na jeho blízké spolupracovníky a pozemky původně patřily běloruskému státu, přičemž jejich prodej podle novinářů připravil zemi o přibližně 125 milionů dolarů. Skutečná celková hodnota Lukašenkova osobního majetku tak nadále zůstává neznámá.
1. Vladimir Putin
Ruský prezident Vladimir Putin. |
- Země: Rusko
- Hodnota majetku: min. 200 miliard USD (min. 4,24 bilionu Kč)
Ruský prezident podle svého majetkového přiznání z roku 2024 vlastní pouze byt o rozloze 77 metrů čtverečních, garáž, tři automobily, několik stovek bankovních akcií a úspory v přepočtu kolem 600 tisíc dolarů. Neoficiální odhady však hovoří o nesrovnatelně větším bohatství. Finančník a kritik Kremlu Bill Browder v roce 2017 před americkým Senátem odhadl Putinovo jmění na 200 miliard dolarů, které měl podle něj nashromáždit prostřednictvím korupčních schémat a vazeb na ruské oligarchy.
Investigace zesnulého opozičního předáka Alexeje Navalného navíc odhalila údajný Putinův luxusní palác u Černého moře, jehož vlastnictví prezident popřel. Projekt Pandora Papers zase odkryl neprůhledné finanční operace jeho blízkého okolí, včetně luxusní nemovitosti v Monaku pořízené přes offshorovou společnost. Investigativní novináři z OCCRP následně identifikovali síť propojených firem držících paláce, jachty, soukromá letadla a další aktiva v hodnotě nejméně 4,5 miliardy dolarů. Přímé Putinovo vlastnictví těchto aktiv však nebylo prokázáno a skutečná výše jeho osobního jmění zůstává neznámá.