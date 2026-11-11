Šéf ČEZ odchází z vedení Svazu průmyslu a dopravy, poslal rezignační dopis
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- Daniel Beneš odejde z vedení svazuj ke konci letošního roku.
- Zdůvodnil to tím, že se chce plně věnovat Svazu energetiky.
- Vedení Svazu průmyslu se chce k situaci vyjádřit až v pátek.
Generální ředitel energetické firmy ČEZ Daniel Beneš odejde ke konci letošního roku z vedení Svazu průmyslu a dopravy. Uvedl to dnes Český rozhlas - Radiožurnál, kterému informaci potvrdil sám Beneš. Odchod zdůvodnil tím, že se chce plně věnovat Svazu energetiky. Prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj se podle rozhlasu zatím ke konci Beneše nechtěl vyjadřovat.
Beneš je v současnosti jedním ze sedmi viceprezidentů a viceprezidentek v osmnáctičlenném představenstvu Svazu průmyslu a dopravy. Působí také v expertních týmech, které jsou poradními orgány svazu. Podle rozhlasu Beneš svazu nyní oznámil dopisem, že z funkcí odejde. „Rezignoval jsem na pozici ve Svazu průmyslu s účinností k 31. prosinci 2026. Důvodem je, že se chci plně věnovat Svazu energetiky,“ sdělil Beneš Radiožurnálu.
Prezident svazu Rafaj na dotaz rozhlasu uvedl, že je momentálně na Ukrajině a vyjádří se k rezignaci Beneše v pátek. Podle viceprezidentky svazu Mileny Jabůrkové je ČEZ jedním z klíčových členů. „Předpokládáme, že budeme dál spolupracovat,“ řekla rozhlasu.
Svaz průmyslu a dopravy je nestátní organizací, která zastupuje zájmy tisíců firem v jednáních se státem či odbory nebo na mezinárodní úrovni. Svaz energetiky vytvořili představitelé energetických firem v Česku loni. Beneš je předsedou představenstva Svazu energetiky.
Skupina ČEZ patří k největším energetickým podnikům v Česku. Jejím většinovým akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií.