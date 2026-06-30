Prezident se sešel se šéfem ČEZ. Na stole bylo jádro i zestátnění energetického gigantu
- Prezident Petr Pavel jednal s šéfem ČEZ Danielem Benešem o budoucnosti české energetiky.
- Řeč přišla i na změny ve vlastnické struktuře ČEZ a rozvoj jaderné energetiky.
- Beneš po schůzce uvedl, že jednání proběhlo bez jakýchkoli kontroverzí.
O aktuálním dění v české energetice v úterý odpoledne jednal prezident Petr Pavel s generálním ředitelem energetické společnosti ČEZ Danielem Benešem. Hovořili spolu například o tuzemském rozvoji jaderné energetiky, státní energetické koncepci nebo i o změnách ve vlastnické struktuře společnosti. Novinářům to po jednání řekl Beneš. Konkrétně jednání specifikovat nechtěl, podle něj se ale obešlo bez kontroverzí.
Prezident se s Benešem schází zhruba jednou ročně, aby společně probrali dění v energetice. Dnešní schůzka trvala hodinu a čtvrt.
Na stole byla i budoucnost ČEZ
„Bavili jsme se hodně o jaderné energetice, obnovitelných zdrojích, státní energetické koncepci. Prostě o všem, co je teď v české energetice aktuální,“ řekl Beneš. Připustil, že jedním z témat rozhovoru byly i chystané změny ve vlastnické struktuře ČEZ, detaily jednání ani případný postoj prezidenta ke změnám ale komentovat nechtěl. „Diskuse neměla žádnou kontroverzi,“ dodal Beneš.
Skupina ČEZ nedávno založila novou dceřinou firmu s názvem ČEZ Energy. Do ní chce v následujících měsících vyčlenit prodej a distribuce energií, obchodování nebo energetické služby. Vyčlenění nevýrobní části podniku do nové firmy je podle analytiků zásadním krokem pro připravované zestátnění společnosti. ČEZ chce vyčlenění stihnout do konce prvního čtvrtletí příštího roku, následně chce vedení skupiny pro novou firmu hledat investory.
Stát v současnosti drží v ČEZ zhruba 70 procent akcií, zbytek vlastní minoritní akcionáři. Loni ČEZ vydělal 27,4 miliardy korun, čistý zisk firma meziročně snížila o 1,7 miliardy korun. Meziročně se snížily také provozní zisk či výnosy firmy.
Zestátnění společnosti je jedním z deklarovaných cílů současné vlády, která ho odůvodňuje potřebou uvolnit firmě ruce k investicím. Premiér Andrej Babiš (ANO) v minulých měsících avizoval, že kabinet chce proces plného ovládnutí ČEZ stihnout nejpozději do konce stávajícího volebního období v roce 2029.