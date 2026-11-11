Strnadova CSG hlásí rekord. Zakázky zbrojařského kolosu vystoupaly na 438 miliard korun
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- Zbrojařská skupina Czechoslovak Group (CSG) Michala Strnada za první tři čtvrtletí zvýšila tržby o 6,1 procenta na 4,76 miliardy eur (115,9 miliardy korun).
Hrubý provozní zisk EBITDA mírně vzrostl na 1,2 miliardy eur a objem zakázkového portfolia skupiny vystoupal na rekordních 18 miliard eur (438,3 miliardy korun).
Skupina zároveň potvrdila svůj celoroční výhled, podle kterého očekává celkové tržby v rozmezí 7,4 až 7,6 miliardy eur.
Zbrojařská a strojírenská skupina Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada za letošní první tři čtvrtletí meziročně zvýšila tržby o 6,1 procenta na 4,76 miliardy eur (115,9 miliardy korun). Hrubý provozní zisk EBITDA (zisk před zdaněním, odpisy a úrokovým zatížením) se mírně zvýšil na 1,2 miliardy eur (29,7 miliardy korun). Objem zakázkového portfolia skupiny se zvýšil na rekordních 18 miliard eur (438,3 miliardy korun). Společnost dnes hospodářské výsledky zveřejnila před otevřením trhu, zároveň potvrdila výhled celoročních tržeb v rozmezí 7,4 až 7,6 miliardy eur.
„Celkově CSG za prvních devět měsíců roku 2026 dosáhla dobrých výsledků. Tržby meziročně vzrostly o 6,1 procenta a v segmentu Defence Systems o 9,5 procenta. Nadále úspěšně realizujeme zakázky z našeho portfolia,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel CSG Michal Strnad.