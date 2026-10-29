Cloudová jízda Microsoftu pokračuje. Tržby Azure vzrostly téměř o polovinu, zisk překonal odhady
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- Microsoft v prvním fiskálním čtvrtletí zvýšil čistý zisk o 32 procent na 36,6 miliardy dolarů a tržbami i provozním ziskem překonal očekávání.
Hlavním tahounem růstu byl cloudový segment Azure s nárůstem tržeb o 48 procent.
Výsledky podle analytiků rozptýlily obavy trhu z dopadů investic do umělé inteligence díky silné nákladové disciplíně firmy.
Americká technologická společnost Microsoft navýšila čistý zisk v prvním čtvrtletí svého finančního roku meziročně o 32 procent na 36,6 miliardy dolarů (přibližně 799 miliard korun). V přepočtu na jednu akcii zisk činil 4,92 dolaru. Společnost to uvedla v dnešní tiskové zprávě.
Tržby vzrostly meziročně o 19 procent na 92,3 miliardy dolarů (přibližně dva biliony Kč). Podle finanční ředitelky Amy Hoodové výsledky překonaly očekávání firmy v tržbách, provozním zisku i zisku na akcii. „Do finančního roku jsme vstoupili silně,“ dodala Hoodová.
Provozní zisk dosáhl 45,9 miliardy dolarů a meziročně vzrostl o 21 procent. První čtvrtletí pro Microsoft skončilo 30. září.
Divize Microsoft Cloud, jež zahrnuje služby Azure a další cloudové produkty, vykázala tržby 63,9 miliardy dolarů, což je o 30 procent více než před rokem. Samotné tržby z Azure vzrostly o 48 procent. Hodnota zakázek, které cloudu zatím čekají na zúčtování, meziročně stoupla o 73 procent na 677 miliard dolarů. Microsoft Azure firmám, službám i vládám poskytuje výpočetní výkon v cloudu na zakázku, datová úložiště a další digitální služby.
Tržby v oblasti agentů, cloudů, nástrojů pro „produktivitu“ a podnikových služeb se zvýšily o 25 procent na 76,8 miliardy dolarů. Tržby u podnikové verze Microsoft 365 vzrostly o 17 procent, u spotřebitelské verze rovněž o 17 procent.
V oblasti zařízení a spotřebitelů, která zahrnuje operační systém Windows, herní divizi Xbox a vyhledávání, Microsoft naopak zaznamenal pokles tržeb o tři procenta na 15,5 miliardy dolarů. Tržby z prodeje licencí Windows výrobcům počítačů a ze zařízení klesly o 22 procent, tržby z obsahu a služeb Xbox o dvě procenta. Příjmy z vyhledávání a reklamy po odečtení nákladů na získání návštěvnosti vzrostly o 12 procent.
Fantastické výsledky
„Microsoft oznámil z mého pohledu fantastické výsledky a rozptýlil obavy, že by rozvoj umělé inteligence mohl narušit jeho stávající byznys model, což bylo téma, které trh v průběhu roku znervózňovalo,“ sdělil analytik XTB Tomáš Maxa.
„Trh navíc velmi pozitivně zhodnotil disciplínu v investicích do AI. Kapitálové výdaje na AI infrastrukturu byly v uplynulém čtvrtletí o sedm miliard dolarů nižší, než se původně očekávalo. Zásadním tahounem celého růstu zůstává cloudový segment,“ dodal.