DRFG rozšiřuje německý byznys. Kupuje firmu zaměřenou na optické sítě
- Telekomunikační divize brněnské investiční skupiny DRFG Investment Group kupuje osmdesátiprocentní podíl v německé společnosti GP-Projekte, která se zaměřuje na výstavbu optických sítí.
- DRFG o tom ve středu informovala v tiskové zprávě.
- Výši investice společnost nezveřejnila.
Německo v příštích letech čekají rozsáhlé investice do modernizace digitální infrastruktury, což z tamního trhu činí jednu z nejperspektivnějších příležitostí pro rozvoj telekomunikačních služeb v Evropě, uvedla brněnská firma k akvizici divize Suntel Group.
GP-Projekte je německá inženýrská společnost specializující se na projektování, povolovací procesy a řízení výstavby optických sítí. Její projektové kapacity doplňuje dceřiná společnost v Portugalsku. Společnost má projekty po celém Německu, aktuálně například v okolí Norimberku a v Drážďanech. Tržby firmy loni dosáhly 15 milionů eur (asi 363 milionů korun) a provozní zisk před odpisy (EBITDA) činil téměř dva miliony eur (asi 48 milionů korun).
Německo bude klíčový trh
Suntel Group poskytuje telekomunikační služby pro výstavbu a provoz sítí ve Švýcarsku, Německu, Rakousku, Česku, na Slovensku a v Nizozemsku. Po akvizici se Německo stává pro společnost druhým klíčovým trhem. „GP-Projekte doplňuje naše zkušenosti s mobilními sítěmi o špičkové know-how v oblasti optické infrastruktury. Akvizice nám umožní nabídnout zákazníkům komplexnější služby a podpořit další růst na německém trhu," uvedl Roman Řezníček, akcionář DRFG Investment Group odpovědný za telekomunikační divizi. Tržby Suntel Group letos podle firmy překročí 90 milionů eur (zhruba 2,2 miliardy korun).
DRFG Investment Group je česká investiční skupina orientovaná na střední Evropu, investuje v nemovitostech, telekomunikacích, finančních službách a energetice. Působí na osmi evropských trzích. Jejím zakladatelem a největším akcionářem je brněnský podnikatel David Rusňák, zeť ministryně financí Aleny Schillerové (ANO). Loni DRFG dosáhla dosud nejvyšších konsolidovaných provozních výnosů, které činily 3,75 miliardy korun. Meziročně rostly o 113 milionů korun. Zisk se zvýšil o 110 milionů na 340 milionů korun.