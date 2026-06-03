🎧 DRFG dobývá zahraničí. Další cesta vede do Itálie
- DRFG Real Estate se od roku 2019 rozrostla i do zahraničí.
- Největším trhem pro ni zůstává Polsko.
- Nově je ale také v Maďarsku, Chorvatsku a chystá se do Itálie.
Česká republika jí začala být malá, tak se realitní divize DRFG rozhodla expandovat do zahraničí. Po investicích v Polsku působí společnost nyní také v Chorvatsku, kam vstoupila letos v lednu, o pár měsíců dříve začala podnikat také na maďarském trhu. „Dnes tak působíme v pěti zemích,“ říká v REcastu e15 šéf DRFG Real Estate Jan Pelíšek.
Pusťte si celý REcast:
V obou zemích má skupina nyní další plány. „Dnes už v Maďarsku řešíme druhou akvizici. Pomohlo nám to, že jsme koupili původně maďarskou společnost Trigranit a získali díky tomu velké know-how ohledně místního trhu. Byl to i důvod, proč jsme si na Maďarsko troufli,“ líčí Pelíšek.
Akvizice v Chorvatsku
Další akvizici plánuje DRFG oznámit také v Chorvatsku. První bylo obchodní centrum ZTC Rijeka, které se nachází v centru třetího největšího chorvatského města. Cena transakce přesáhla miliardu. V následujících týdnech by do portfolia společnosti mělo přibýt další obchodní centrum.
„Chorvatsko vnímáme velmi pozitivně v makroekonomické rovině, vidíme tam stabilní růst HDP, který je výrazně vyšší než v ostatních zemích eurozóny. Vidíme to ale i na kupní síle Chorvatů, kteří mají k nemovitostem velmi blízko a rádi do nich investují,“ popisuje ředitel DRFG Real Estate. V Chorvatsku chce do budoucna společnost koupit další dvě až tři budovy, například i kanceláře.
Nejnověji se chce skupina zaměřit také na Itálii. „Je to velká země a vidíme tam velký potenciál. Tamní trh je ještě o něco větší než kombinace zemí ve střední a východní Evropě, kde dnes působíme. Otevře se nám tím spousta příležitostí,“ přibližuje Pelíšek.