Skupina DRFG zvýšila zisk téměř o polovinu a pokračuje v expanzi po Evropě
- DRFG Investment Group loni zvýšila hospodářský výsledek téměř o polovinu na 340 milionů korun.
- Provozní výnosy dosáhly 3,75 miliardy korun a vlastní kapitál vzrostl na 1,46 miliardy.
- Skupina současně pokračovala v zahraničních akvizicích a snížila objem vydaných dluhopisů.
Investiční skupina DRFG uzavřela rok 2025 s dosud nejvyššími hospodářskými výsledky. Konsolidované provozní výnosy dosáhly 3,75 miliardy korun a úplný výsledek hospodaření meziročně vzrostl téměř o polovinu na 340 milionů korun. Provozní výsledek hospodaření se zvýšil ze 760 milionů na 1,03 miliardy korun. Celková konsolidovaná aktiva skupiny se na konci roku přiblížila deseti miliardám korun.
Vlastní kapitál DRFG meziročně vzrostl o 16,6 procenta na 1,46 miliardy korun. Skupina zároveň podle svého vyjádření snížila objem emitovaných dluhopisů. „Provozní výsledek hospodaření se meziročně zlepšil o více než třetinu a čistý zisk dosáhl historicky nejvyšší úrovně. Současně jsme posílili vlastní kapitál a snížili objem emitovaných dluhopisů, což potvrzuje zlepšování finanční stability skupiny," říká finanční ředitelka DRFG Hana Cajthamlová. Skupina působí v osmi evropských zemích, obsluhuje více než 500 tisíc klientů a pracuje pro ni přes 1500 zaměstnanců a spolupracovníků.
Loňský rok patřil nákupům
Hlavní část podnikání DRFG tvoří nemovitosti, finanční služby, telekomunikace a energetika. Na konci loňského roku skupina spravovala realitní aktiva v hodnotě přes 27 miliard korun s více než 258 tisíci metry čtverečními pronajímatelné plochy. Během roku dokončila akvizici nákupního centra ZTC v chorvatské Rijece, administrativní budovy Bartók Ház v Budapešti a projektu Polygon v Praze.
V telekomunikacích působí DRFG prostřednictvím Suntel Group, která má 18 evropských poboček a více než 700 odborníků. V roce 2025 získala tříletou zakázku Deutsche Telekom na modernizaci a rozšiřování německé sítě 5G a pětiletý kontrakt na údržbu a servis infrastruktury operátora Orange Slovensko. Skupina rovněž odkoupila zbývající třicetiprocentní podíl ve slovenském infrastrukturním operátorovi FibreNet a získala nad firmou plnou kontrolu.
Energetická část DRFG vyrobila z fotovoltaických elektráren více než 1,25 GWh elektřiny a prostřednictvím svých projektů distribuovala přes pět GWh energie. Připravuje také více než deset projektů bateriových úložišť, z nichž první chce uvést do provozu letos.