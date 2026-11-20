Mafra prodala legendární Rajče. Noví majitelé chystají velké změny i expanzi do zahraničí
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- Mediální dům Mafra prodal internetovou platformu k ukládání a sdílení fotografií a videí Rajče.net.
- Mafra podrobnosti transakce nekomentovala. Novým majitelem je brněnská firma Rajce.
- O změně majitele informovala platforma ve čtvrtek na svém webu.
Mediální dům bude platformu Rajče dál mediálně zastupovat a zajišťovat prodej reklamních ploch. Webu Borovan to sdělila Miloslava Nováková, ředitelka public affairs Mafry pro Česko a Slovensko. Mafra službu koupila v roce 2007 od jejích zakladatelů Miroslava Bučka a Jiřího Borka. Server Rajče.net vznikl v roce 2005, uchovává 1,4 miliardy fotografií a osm milionů videí. Podle platformy ho využívá 1,4 milionu uživatelů.
Brněnskou firmu Rajce vlastní podnikatelé, kteří mají zkušenosti s obrazovým obsahem a fotobankami. Majiteli jsou David Novák, Martin Veverka, Vítězslav Válka, Jan Havlis, Jan Poslt a Jaroslav Kala. Tým chce modernizovat infrastrukturu služby, pracuje na mobilní aplikaci, uživatelských účtech bez reklamy i zahraniční expanzi. Upraví také vyhledávání a zrychlí zpracování nahlášeného obsahu.
Noví majitelé chtějí platformu oživit
Platforma vznikla v roce 2005, o pět let později bylo možné na ni přidávat kromě fotografií i videa. „Samozřejmě všichni aktivní nejsou. Asi lze o platformě říct, že není úplně aktivní, ale ani za zenitem a máme docela dobré nápady, jak ji oživit, posunout a omladit. Určitě podpoříme nové formáty, mohla by fungovat kolaborace se sociálními sítěmi, aby to bylo nejen vystavení fotografií v galerii, ale aby fungovala i interakce mezi uživateli," řekl Válka.
„Prodej projektu Rajče souvisí s tím, že se Mafra dlouhodobě soustředí na svůj hlavní byznys, tedy zpravodajský a mediální obsah. Rajče je specifická komunitní služba, které se nový vlastník může věnovat s plnou pozorností. Spolupráce však pokračuje, protože Mafra bude projekt i nadále mediálně zastupovat a zajišťovat prodej jeho reklamních ploch. Podrobnosti transakce nekomentujeme," řekla serveru Borovan.cz Nováková ze skupiny Mafra.
Mafra patří k nejsilnějším mediálním společnostem v České republice, je vydavatelem deníků MF Dnes a Metro a řady časopisů. Provozuje také zpravodajské servery iDNES.cz a Lidovky.cz, pod Mafru patří také skupina hudebních stanic Óčko či Rádio Impuls. Společnost Tymeprax miliardáře Pavla Tykače v květnu převzala polovinu akcií Mafry, druhou polovinu vlastní skupina Kaprain podnikatele Karla Pražáka.