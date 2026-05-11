Tykač může vstoupit do Mafry. Souhlas už dali čeští i slovenští antimonopolní úředníci
- Slovenský antimonopolní úřad PMÚ povolil českému podnikateli Pavlu Tykačovi koupit podíl v mediální skupině Mafra od jejího dosavadního vlastníka, skupiny Kaprain podnikatele Karla Pražáka.
- Oznámil to v pondělí PMÚ, transakce podle něj nevyvolává obavy z narušení hospodářské soutěže.
- Český Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) odkup poloviny Mafry Tykačovou společností Tymeprax povolil už dříve.
Mafra na Slovensku vydává kromě jiných list Hospodárske noviny. V Česku například vydává deník Mladá fronta Dnes a provozuje web iDNES.cz.
O uvedené transakci Mafra informovala loni v listopadu, její hodnotu neuvedla. Skupina Kaprain koupila Mafru v roce 2023 od nynějšího premiéra Andreje Babiše společně s firmou Londa a chemickými závody Synthesia. Podle neoficiálních zpráv za to zaplatila kolem deseti miliard korun.
Tykač, který patří k nejbohatším Čechům, podniká hlavně v energetice a těžbě hnědého uhlí, je majitelem energetické skupiny Sev.en. Od konce roku 2023 vlastní fotbalový klub Slavia Praha.