Microsoft chce prodejem dluhopisů získat nejméně 25 miliard dolarů. Poslední splatí v roce 2066
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- Firma připravuje emisi až deseti tranší se splatností od dvou do 40 let.
- Jde o první emisi amerických dluhopisů s vysokým ratingem od Microsoftu od roku 2017.
- Rostoucí zadlužování technologických firem kvůli investicím do AI ale vyvolává obavy.
Společnost Microsoft plánuje prostřednictvím své první emise dluhopisů v amerických dolarech s investičním ratingem za téměř deset let získat nejméně 25 miliard USD (asi 545 miliard Kč). Informovala o tom agentura Bloomberg. Výnosy chce využít na účely obchodní korporace, včetně kapitálových výdajů.
Konečný objem nabídky zatím nebyl stanoven a může se změnit podle zájmu investorů. Emisi organizují banky Wells Fargo, JPMorgan Chase a UBS.
Firma ve středu oznámila výsledky za první finanční čtvrtletí, v němž zvýšila tržby z cloudových služeb o 48 procent. Investice do umělé inteligence (AI) tak podle Bloombergu nadále podporují růst jejího podnikání.
Naopak společnost Alphabet, která vlastní firmu Google, zaznamenala pokles čistého zisku o čtvrtinu a vykázala záporný volný peněžní tok 9,07 miliardy dolarů. Akcie Alphabetu v důsledku toho necelou hodinu od zahájení čtvrtečního obchodování vykazovaly pokles o 11,7 procenta. Akcie Microsoftu ve stejnou dobu asi o procento zlevňovaly.
Prodej bude první emisí amerických dluhopisů s vysokým ratingem od Microsoftu od roku 2017. Dluhopisy s nejdelší splatností, a to v roce 2066, mají podle předběžných podmínek nabídnout výnosovou prémii až 1,35 procentního bodu nad výnosy amerických státních dluhopisů. Microsoft má nejvyšší rating AAA od agentur Moody’s a S&P Global.
Technologické firmy a provozovatelé datových center letos podle údajů Bloombergu získali na globálním trhu prostřednictvím emisí dluhopisů s investičním ratingem přes 313 miliard dolarů, téměř trojnásobek částky za celý loňský rok. Rostoucí zadlužování kvůli investicím do AI ale vyvolává obavy z vysokých nákladů a nejisté návratnosti těchto výdajů. V roce 2017 Microsoft získal z prodeje dluhopisů s vysokým ratingem 17 miliard dolarů.