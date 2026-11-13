Aktualizováno: Microsoft řeší výpadek služeb, zasáhl i ministerstva. Kyberútoku podle firmy nic nenasvědčuje
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- Microsoft přiznává problémy při nápravě potíží, které postihly jeho služby.
- Výpadek se dotkl služeb jako Outlook, Teams či Copilot.
- Podle firmy nic nenasvědčuje tomu, že by šlo o kybernetický útok nebo úmyslné poškození.
Americká softwarová společnost Microsoft má problémy při řešení výpadků, se kterými se od čtvrtečního večera potýkají uživatelé její elektronické pošty Outlook, komunikační služby Teams či asistenční služby Copilot využívající umělou inteligenci. Firma uvedla, že její snahy o odstranění výpadků nepostupují podle očekávání.
„Mrzí nás, že výpadky způsobily našim zákazníkům potíže, a pracujeme na odstranění problému. V tuto chvíli můžeme potvrdit, že nic nenasvědčuje tomu, že by šlo o kybernetický útok nebo jiné úmyslné poškození. Další informace budeme sdílet, jakmile je budeme mít k dispozici,“ uvedla mluvčí české pobočky Karolína Kříženecká.
„Zavádíme další opatření k optimalizaci provozu, abychom zlepšili stabilitu služeb,“ napsala společnost Microsoft krátce po 7:00 SEČ na síti X. O zhruba dvě hodiny dříve uvedla, že její opatření vedla k částečnému zlepšení situace, ale nepřinesla trvalé řešení problémů.
Potíže hlásí úřady i letiště
Podle agentur se kvůli výpadkům služeb Microsoftu potýkají s problémy jednotliví uživatelé, firmy i státní úřady po celém světě. V Česku výpadek zasáhl například ministerstva financí, školství nebo dopravy. Úřady se kvůli tomu potýkají s nefunkční či pomalou e-mailovou komunikací nebo cloudovými službami.
Na Letišti Václava Havla se výpadek podle mluvčí Denisy Hejtmánkové dotkl především komunikačních a pracovních nástrojů, částečné omezení se týká e-mailové služby, platformy Teams, SharePointu Online a dalších navázaných služeb. Omezená je také dostupnost intranetu. Výpadek podle mluvčí nemá žádný dopad na zajištění letištního provozu ani na fungování provozních a krizových systémů.