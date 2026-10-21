SpaceX oznámila po ztrátách nečekaně velký zisk, Musk mluví o spojení s Teslou
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- SpaceX dosáhla vysokých příjmů díky satelitnímu systému Starlink a AI.
- Musk poprvé potvrdil úvahy o spojení s Teslou.
- Zdůvodnil to množstvím společných projektů obou firem.
Šéf americké společnosti SpaceX Elon Musk označil za dobrý nápad možnost spojení firmy s výrobcem elektromobilů Tesla. Učinil tak krátce poté, co SpaceX oznámila, že po více než roce ztrát ve třetím čtvrtletí zejména díky příjmům ze satelitního systému Starlink a počítačových technologií dosáhla zisk 4,4 miliardy dolarů (95 miliard Kč). Analytici přitom očekávali zisk 1,57 miliardy, napsala agentura Reuters. Před rokem SpaceX zaznamenala ztrátu 1,1 miliardy dolarů.
„Myslím, že by to byl dobrý nápad, ale je to skutečně na zvláštních výborech obou společností,“ prohlásil zakladatel obou firem, který se po červnovém vstupu SpaceX na burzu stal prvním dolarovým bilionářem na světě.
Podle agentury Reuters nyní poprvé veřejně hovořil o jejich možném spojení, o němž se nedávno začalo spekulovat. Musk myšlenku hájil s tím, že obě firmy již mají spoustu společných projektů, nic však není jistého, dodal.
Akcie firmy po jeho prohlášení vzrostly v obchodování po úterním uzavření trhů o 4,9 procenta, píše Reuters.
SpaceX letos nasměrovala největší investice do umělé inteligence včetně společnosti xAI, chatbota Grok či rychle se rozšiřujících datových center. Zejména díky příjmům právě z AI a ze Starlinku se dokázala vrátit po ztrátovém období k ziskům. Její tržby ve čtvrtletí od července do září meziročně vzrostly o 161 procent na 14,6 miliardy dolarů.