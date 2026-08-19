Výrobce tančících robotů pobláznil burzu. Akcie Unitree vystřelily o stovky procent
- Čínský výrobce humanoidních robotů Unitree ve středu zažil úspěšný vstup na burzu.
- Cena jeho akcií se během prvního dne obchodování v Šanghaji téměř zešestinásobila.
- Podle agentury Reuters jde o důležitý mezník v čínském robotickém sektoru, který se stal klíčovým bojištěm v technologické válce mezi Spojenými státy a Čínou.
Unitree soupeří například s americkou společností Tesla miliardáře Elona Muska či firmou Boston Dynamics, kterou vlastní jihokorejská skupina Hyundai Motor Group. Čínský podnik si získal celosvětovou pozornost díky svým robotům, kteří běhají, tančí či provozují bojová umění, píše Reuters.
Firma Unitree patří mezi největší světové producenty humanoidních a čtyřnohých robotů a je pro Čínu zdrojem národní hrdosti. Na rozdíl od většiny konkurentů je společnost Unitree zisková, přestože jen málo jejích robotů se využívá ke komerčním aktivitám.
Akcie vystřelily o stovky procent
Akcie společnosti Unitree vstoupily na burzu s cenou 150,8 jüanu (zhruba 467 korun) za kus. Obchodování uzavřely s nárůstem o více než 460 procent na 845 jüanech (přes 2600 korun). V průběhu obchodování cena akcií v jednu chvíli vystoupila až na 1100 jüanů, později však o část zisků přišla.
Někteří investoři k akciím firmy Unitree zaujímají opatrný postoj. Upozorňují, že velká část dosavadních tržeb pochází z jednorázových kontraktů a že pouze málo robotů se používá ke komerčním účelům. Unitree řadu svých produktů prodává výzkumným institucím a univerzitám, píše Reuters.
Americká Federální komise pro spoje (FCC) navíc minulý měsíc s odkazem na obavy ohledně národní bezpečnosti zakázala dovoz budoucích modelů humanoidních a čtyřnohých robotů zahraniční výroby, včetně těch od Unitree, píše Reuters.