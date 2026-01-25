Češi dělají na konkurenci Tesly a Boston Dynamics. Na humanoida Jirku ze Zlína teď shání investory
- Vývoj humanoidních robotů rychle postupuje díky AI, investicím a tlaku na automatizaci průmyslu, zejména v Číně.
- Do globální konkurence vstupuje i Česko.
- Zlínský Blogic vyvíjí humanoida George a hledá investory pro sériovou výrobu.
Mezi hlavní představitele aktuálního pokroku ve vývoji humanoidů, tedy robotů připomínajících člověka, patří Optimus od Tesla, Atlas od Boston Dynamics nebo několik modelů čínské firmy Unitree. Tito roboti by v dohledné době mohli zastat některé lidské činnosti. Tesla například postupně integruje Optimuse do výroby svých elektrovozů, podobné kroky s Atlasem chystá Hyundai, majitel Boston Dynamics. První takto zaměřené firmy vznikají i v Evropě. Nyní se přidává společnost ze Zlína, která vytvořila prototyp českého humanoida George. Na jeho dokončení chce nalákat investory.
Tvorba humanoidů je lákavá díky nedávným pokrokům v robotice a umělé inteligenci. Boston Dynamics na trhu funguje už dlouho a několikrát změnila majitele. Firma své štěstí zkoušela u Googlu či SoftBanku, nikdo ale dlouho nevěděl, jak na těchto strojích vydělat. Nyní lze pozorovat významný technologický posun. Roli v urychlení rozvoje sehrála i Čína, která humanoidy zařadila mezi své priority, a tudíž do oblasti proudí velké prostředky se státní podporou. Spustil se efekt zvaný FOMO, kdy nikdo nechce zmeškat potenciální novou velkou věc.
Do hal „k pásu“
Humanoidi podle současných představ mohou sehrát důležitou roli v modernizaci průmyslu. Pokud by zvládli vykonávat práci v továrnách, klesly by provozní náklady a zvýšila se efektivita, což by posílilo konkurenceschopnost. Čína si od toho kromě jiného slibuje řešení problému klesající demografické křivky, tedy úbytku obyvatel a pracovní síly. „Mojí myšlenkou je, že humanoidi půjdou nasadit v továrnách či skladech. Budou moci přenášet těžké objekty, vstupovat do míst s radiací, pracovat v nebezpečném prostředí, testovat produkty a podobně,“ řekl e15 Chen Li, spoluzakladatel Unitree.
