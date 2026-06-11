Humanoidní roboti mají dobýt evropské továrny. Nový český fond od Rockaway na ně shání miliardy
- Investiční skupina Rockaway Capital Jakuba Havrlanta otevírá nový investiční fond.
- Spolupracuje na něm s průmyslovým holdingem MTX Group miliardáře Petra Otavy.
- Fond chce investovat peníze do firem, které jsou pomocí technologií schopny proměnit tradiční průmyslová odvětví.
Skupina Rockaway Capital spouští ve spolupráci s průmyslovou skupinou MTX Group, kterou vlastní miliardář Petr Otava, nový investiční fond kvalifikovaných investorů RockawayQ Digital Industry Holding SICAV. Ten bude fungovat v rámci již existující technologicky orientované investiční platformy RockawayQ a zaměří se na investice do zavedených a ziskových technologických společností i startupů, které jsou schopné modernizovat evropské průmyslové závody.
Fond má být určen pro kvalifikované a institucionální investory, ale také pro průmyslové podniky, kterým nabízí kromě finančního výnosu také přístup k inovacím a know-how pro transformaci vlastního provozu. Počáteční kapitál, který Rockaway a MTX Group do fondu vložily, činí přibližně půl miliardy korun. Cílem je v následujících třech až pěti letech vybrat od investorů další dvě miliardy korun. Hlavními oblastmi, na které se chce fond zaměřit, jsou robotizace, automatizace továren nebo průmyslový software.
„V evropském průmyslu vidíme obrovský vnitřní dluh v digitalizaci a automatizaci, ale zároveň i potenciál pro významné investiční příležitosti v příští dekádě. RockawayQ propojuje svět technologií se skutečným prostředím továren. Dokážeme efektivně implementovat inovace do velkých zavedených provozů a přímo v praxi ověřit, že skutečně fungují,“ říká partner RockawayQ Michal Šmída.
Investice v Česku i američtí humanoidi
Ještě před spuštěním fondu už RockawayQ realizovala tři investice, které do něj nyní plánuje vložit. V následujících dvou měsících chce oznámit další dvě. Mezi již zafinancované firmy patří německá RockQ Technologies, která pomáhá výrobním podnikům digitalizovat a automatizovat výrobu a propojit její řízení s kvalitními daty. Další ze zainvestovaných společností, české FLO, působí jako průmyslový architekt: navrhuje digitální transformaci závodů a dohlíží na její zavedení do praxe.
Fond se ale nechce omezovat jen na Evropu, investiční příležitosti hledá i jinde. Třetí z již realizovaných investic je proto americký výrobce humanoidních robotů Apptronik, do nějž už investovaly i Google nebo Mercedes-Benz a jehož hodnota se pohybuje kolem pěti miliard dolarů, tedy přibližně 100 miliard korun. Právě humanoidní robotika představuje podle fondu dlouhodobě perspektivní směr zejména v prostředí s nedostatkem pracovní síly a vysokou mírou opakujících se úkonů.
Těžištěm pro investice má ale zůstat Evropa. „Zásadní private equity investice míří na české a středoevropské firmy a region DACH, tedy Německo, Rakousko a Švýcarsko, kde je největší koncentrace průmyslových zákazníků i akvizičních cílů. U venture investic se díváme panevropsky až globálně. Pokud je nejlepší technologie na světě mimo Evropu, jako v případě amerického Apptroniku, jsme připraveni do ní investovat a přenést ji k evropským výrobcům,“ popisuje Šmída.
Otavovy firmy budou testovat
Díky tomu, že na fondu spolupracuje i MTX Group, pod kterou patří celá řada průmyslových firem a celkem 39 výrobních závodů, je také možné technologie společností z portfolia rovnou ověřit a nasadit. Otavova skupina se bude společně s RockawayQ také podílet na posuzování investičních příležitostí.
„Partnerství s RockawayQ nám pomáhá transformovat celou skupinu MTX pomocí dat a umělé inteligence. Konkrétní výsledky už vidíme například v Alinvestu, kde nám nasazení AI modelů pro kontrolu kvality pomohlo snížit podíl zmetků o 40 procent. S týmem z FLO teď připravujeme digitální strategii pro všech 39 závodů s výhledem do roku 2030. Chceme, aby automatizace rutinních úkolů uvolnila lidem ruce a my se mohli při řízení holdingu opřít o přesná data v reálném čase,“ vysvětluje majitel MTX Group Otava. Ten je podle loňského vydání žebříčku nejbohatších Čechů sestaveného e15 s majetkem 25 miliard korun celkově na dělené 24. pozici.
Právě pomoc průmyslovým podnikům s implementací technologií společností z portfolia fondu má být podstatou fungování jeho modelu. „Nejsme pasivní investor do technologií, s výrobními podniky pracujeme od definice digitální strategie přes strukturované piloty až po nasazení a škálování řešení napříč závody,“ dodává Šmída.
Fond má strukturu typu evergreen, což znamená, že nemá omezenou dobu trvání. „Díky tomu kapitál upisujeme průběžně a investujeme ho podle aktuálních příležitostí, nikoliv pod tlakem pevně daného investičního období,“ komentuje Šmída. Investoři také mají u tohoto modelu fungování možnost svůj vklad v pravidelných intervalech částečně nebo zcela odprodat.