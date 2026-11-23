Umělá inteligence spouští nový závod o suroviny. Těžební gigant investuje téměř 400 miliard
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Největší veřejně obchodovaná těžařská společnost světa BHP plánuje investovat do těžby mědi až 387 miliard korun.
Firma chce do roku 2040 zdvojnásobit produkci mědi v Jižní Austrálii na 650 tisíc tun ročně.
Poptávku po strategickém kovu má výrazně zvýšit rozvoj umělé inteligence, digitalizace a elektrifikace.
Nadnárodní skupina BHP, která je největší veřejně obchodovanou těžařskou společností na světě, plánuje do roku 2040 zdvojnásobit produkci mědi v Jižní Austrálii. Firma dnes oznámila, že kvůli tomu plánuje investovat 13,6 až 17,4 miliardy dolarů (až 387 miliard korun). BHP v příštích letech počítá s výrazným růstem poptávky po mědi v souvislosti s elektrifikací, digitalizací a rozvojem umělé inteligence (AI).
Umělá inteligence žene poptávku po mědi vzhůru
Firma v rámci ohlášeného plánu hodlá do roku 2040 zvýšit produkci mědi v Jižní Austrálii na 650 tisíc tun ročně. Konečné investiční rozhodnutí ohledně tohoto projektu by mělo padnout v první polovině příštího roku, píše agentura Reuters.
Společnost BHP už dříve oznámila, že plánuje do roku 2035 zvýšit celkovou produkci mědi zhruba o 40 procent na dva miliony tun ročně. „Jižní Austrálie je klíčovou součástí tohoto růstu,“ uvedla dnes šéfka australských aktivit podniku Geraldine Slatteryová. Firma podle ní předpokládá, že celosvětová poptávka po mědi se do roku 2040 zvýší o 30 procent a překročí 45 milionů tun ročně.
Měď je kov červenohnědé barvy, má vysokou vodivost a odolnost proti korozi. Používá se hlavně v elektrických kabelech, elektronice, stavebnictví a k výrobě potrubí. Díky své univerzálnosti a významu pro infrastrukturu a energetiku je měď považována za strategickou surovinu a důležitý průmyslový kov.