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Mrtvé stránky a hluché telefony. Populární autobazar dlužící stamiliony se odmlčel investorům

Známý autobazar vzbuzuje nervozitu mezi svými investory.

Známý autobazar vzbuzuje nervozitu mezi svými investory. Zdroj: Siebert Martin/Euro

Jaroslav Bukovský
Jaroslav Bukovský
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  • Zavedený autobazar Štěpánek Auto náhle přestal komunikovat se zákazníky, vypnul web a čelí trestnímu oznámení.

  • Klíčové firmy ze skupiny narychlo změnily názvy a jejich vlastnictví přešlo na neznámou maďarskou společnost.

  • Drobní věřitelé se mohou obávat o stamilionové investice do dluhopisů, na neudržitelnost dluhů odborníci upozorňovali už dříve.

 

Kontaktní telefony jsou vypnuté, webová stránka nefunguje, klíčová společnost ve skupině napsaná na neznámou maďarskou firmu a na krku trestní oznámení. To je aktuální obrázek firmy Štěpánek Auto léta známé nejen jako populární autobazar v Buštěhradu na Kladensku, ale i jako aktivní emitent velkého objemu dluhopisů určených drobným investorům. Ti začínají být v posledních týdnech nervózní.

V minulých letech nabrala skupina podnikatele Petra Štěpánka prodejem bondů stamiliony korun, chaotické žonglování s majetkem a hektické převody vlastnictví z poslední doby vzbuzují v řadách dluhopisových věřitelů řadu otazníků.

Volané číslo neodpovídá

„Webové stránky jsou po vstupu investora momentálně v rekonstrukci, na nové verzi intenzivně pracujeme,“ aktuálně vzkazuje návštěvníkům webová stránka buštěhradského autobazaru Štěpánek Auto. Na portálech jako Sauto nebo TipCars sice najdete jeho nabídku vozů, v případě zájmu ale máte smůlu. Všechny kontaktní telefony jsou vypnuté a doručení zprávy nehlásí ani kontakt určený pro komunikaci přes WhatsApp.

To vše se děje za situace, kdy před pouhými několika dny bylo na firmu podáno trestní oznámení související s dluhopisovými emisemi, údajným neplněním splatných závazků, změnami vlastníků a s převody majetku společností dříve spojených se značkou Štěpánek Auto.

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