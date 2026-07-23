Mrtvé stránky a hluché telefony. Populární autobazar dlužící stamiliony se odmlčel investorům
Zavedený autobazar Štěpánek Auto náhle přestal komunikovat se zákazníky, vypnul web a čelí trestnímu oznámení.
Klíčové firmy ze skupiny narychlo změnily názvy a jejich vlastnictví přešlo na neznámou maďarskou společnost.
Drobní věřitelé se mohou obávat o stamilionové investice do dluhopisů, na neudržitelnost dluhů odborníci upozorňovali už dříve.
Kontaktní telefony jsou vypnuté, webová stránka nefunguje, klíčová společnost ve skupině napsaná na neznámou maďarskou firmu a na krku trestní oznámení. To je aktuální obrázek firmy Štěpánek Auto léta známé nejen jako populární autobazar v Buštěhradu na Kladensku, ale i jako aktivní emitent velkého objemu dluhopisů určených drobným investorům. Ti začínají být v posledních týdnech nervózní.
V minulých letech nabrala skupina podnikatele Petra Štěpánka prodejem bondů stamiliony korun, chaotické žonglování s majetkem a hektické převody vlastnictví z poslední doby vzbuzují v řadách dluhopisových věřitelů řadu otazníků.
Volané číslo neodpovídá
„Webové stránky jsou po vstupu investora momentálně v rekonstrukci, na nové verzi intenzivně pracujeme,“ aktuálně vzkazuje návštěvníkům webová stránka buštěhradského autobazaru Štěpánek Auto. Na portálech jako Sauto nebo TipCars sice najdete jeho nabídku vozů, v případě zájmu ale máte smůlu. Všechny kontaktní telefony jsou vypnuté a doručení zprávy nehlásí ani kontakt určený pro komunikaci přes WhatsApp.
To vše se děje za situace, kdy před pouhými několika dny bylo na firmu podáno trestní oznámení související s dluhopisovými emisemi, údajným neplněním splatných závazků, změnami vlastníků a s převody majetku společností dříve spojených se značkou Štěpánek Auto.
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