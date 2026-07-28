První pád v rodině bazarníka Petra Štěpánka. Startup ybox24 nesplácí investorům, balí krám
- Startup ybox24 ze skupiny Štěpánek Auto na sebe podal insolvenční návrh, došly mu peníze a přestal splácet závazky drobným dluhopisovým investorům.
- Jde o první formální krach uvnitř skupiny, jejíž hlavní byznys s ojetinami vybral na bondech stamiliony korun.
- Pádu předcházely zmatečné převody majetku a přepis klíčové dluhopisové firmy holdingu na nedohledatelnou maďarskou společnost.
Doposud jen spíše tušené problémy skupiny firem podnikatele Petra Štěpánka provozujícího známý buštěhradský autobazar, se začínají tvrdě materializovat. A to včetně prvních potvrzených nezaplacených závazků vůči věřitelům z řad drobných investorů. Prozrazuje to na sebe firma ybox24 ze Štěpánkovy skupiny v insolvenčním návrhu, který na sebe podala v závěru července. Startup zaměřený na síť samoobslužných výdejních boxů ze skupiny podnikatele Petra Štěpánka v návrhu uvádí, že hodlá ukončit svůj byznys.
„Finanční situace společnosti dospěla do stavu, kdy již neexistuje reálná možnost obnovit její platební schopnost běžným provozem ani prostřednictvím externího financování," uvádí v návrhu majitel ybox24 a někdejší vlastník skupiny Petr Štěpánek. Podle návrhu v pokladně firmy zbylo 80 tisíc a na účtu pak pouhých 25 tisíc korun. Firma už přitom podle svých slov dluží na výplatách investorům úroky z vydaných dluhopisů za téměř 300 tisíc korun. Bondů přitom firma vydala v minulosti v objemu necelých 23 milionů korun, jak sama uvádí.
Krach ambiciózního plánu
„Další pokračování podnikatelské činnosti by vedlo pouze k dalšímu nárůstu závazků a ke zhoršení postavení věřitelů,“ dodává Štěpánek s tím, že nedošlo k realizaci připravovaných opatření, která měla byznys stabilizovat. „V krátkém časovém období se kumulovalo několik negativních skutečností, které zásadním způsobem ovlivnily provoz společnosti, její likviditu i schopnost dostát svým závazkům,“ tvrdí dále Štěpánek.
V rámci struktury firem kolem Štěpánek Auto představoval startup ybox24 původně ambiciózní technologickou odbočku od hlavního byznysu s ojetinami. Právě vývojem svého core byznysu na sebe skupina upozornila nejdříve. Během července totiž dříve populární autobazar vypnul své kontaktní telefony, webová stránka přestala fungovat, klíčová společnost ve skupině zajišťující financování a emisi dluhopisů skončila vedená na neznámou maďarskou firmu a subjekty ze skupiny navíc čelily v červenci podanému trestnímu oznámení.
Právě na svůj hlavní byznys přitom Štěpánkovy firmy nabraly přinejmenším přes 400 milionů korun od drobných investorů formou dluhopisů. Insolvence dceřiné společnosti ybox24 je tak prvním formálně přiznaným problémem firem ze Štěpánkovy skupiny.
Od počátku pochybné
O byznysmodelu ybox24 se experti vyjadřovali kriticky už dříve. „Dluhy financující projekt rostou, byznys model není investorovi v prospektu představen tak, aby se dal ekonomicky dopočítat, původní P2P plán pravděpodobně selhal a i nová ‚e-commerce‘ verze příběhu v této fázi nevypadá jako stabilní, prověřený model, ale spíše jako pokračující experiment financovaný cizími penězi,“ shrnul projekt letos v únoru portál Dluhopisar.cz zakladatele Martina Dočekala. Došel přitom k závěru, že z investorského hlediska nedává smysl tyto dluhopisy vnímat jinak než jako vysoce rizikovou sázku. „A to na startup, kde poměr rizika a návratnosti podle nás dostatečně nekompenzuje podstupované riziko,“ varoval už tehdy portál.
Klíčovým spouštěčem definitivního kolapsu bylo podle tvrzení Štěpánka v insolvenčním návrhu ybox24 nečekané odstoupení strategického investora v první polovině roku. Snaha zachránit dohodu vedla na začátku července k divokým převodům majetku mezi Štěpánkovými firmami s cílem papírově navýšit bilanční sumu startupu. Plán však selhal a převedené flotily aut si kvůli nesplácení závazků vzápětí začaly stahovat leasingové společnosti. Zbylou hodnotu firmy tak tvoří převážně samotné doručovací boxy, avšak padesátku z nich už dříve zastavil finanční úřad jako ručení za daňové nedoplatky jiné Štěpánkovy dluhopisové firmy, ŠAInvestment. Ta byla ještě v červnu epicentrem Štěpánkovy skupiny, jelikož byla emitentem dluhopisů s prospekty dovolujícími nabrat od investorů potenciálně i více než miliardu korun.
Maďarský majetkový čardáš
V závěru června a během července poté došlo k divokým vlastnickým proměnám, kdy se firma ŠAInvestment přejmenovala na GAAInvestment a spolu s tím z majetkové struktury zmizel Petr Štěpánek a nahradila jej maďarská firma Gabriel Automotive se sídlem v Budapešti, o které ale prakticky nelze zjistit žádné informace. Štěpánek zmizel z vlastnické struktury i z pozice jednatele. Na otázky e15 týkající se vlivu změny vlastnické struktury autobazaru na schopnost splatit vydané dluhopisy, zaslané na uvedený kontaktní e-mail, skupina do uzávěrky nereagovala.
Firma ŠAInvestment začala vydávat dluhopisy už v roce 2020. Jak už v srpnu 2024 uváděl Dluhopisar.cz, jen do tohoto okamžiku firma upsala dluhopisy za necelou půlmiliardu korun. Dva dluhopisové prospekty firmy vyhotovené od roku 2020 přitom umožňovaly vydat bondy dohromady až v objemu 1,05 miliardy korun. Už v roce 2024 přitom analýza Dočekalova portálu upozorňovala na rizika dluhopisového rolování firmou, která z nových emisí splácela ty starší, a poukazovala na významné chyby při vedení účetnictví.
Samotný byznys s auty skupiny Štěpánkových firem vykazoval v posledních dostupných letech stagnující výsledky. Poslední dostupná účetní závěrka firmy ŠACompany za rok 2024 mluví sice o zhruba stoprocentním nárůstu tržeb na přibližně 134 milionů korun, zisk v letech 2024 a 2023 byl nicméně prakticky shodný, kolem 1,1 až 1,2 milionu korun. Obdobného zisku kolem jednoho milionu korun firma dosahovala i v letech 2022 a 2021.