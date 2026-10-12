Ne ojedinělé excesy, ale alarmující signál. Naskladněné škodovky se bazarům nebezpečně prodražují
- Na kapitálově náročném trhu autobazarů přituhuje.
- Peníze zdražují a marže ojetin jsou pod tlakem podobně jako váhající zákazník atakovaný argumenty výkonnostně odměňovaného prodejce.
- České autobazary prožívají éru plnou proměn: malí krachují, velcí cítí šanci stát se finančními a technologickými hráči.
Na štěrkových plochách autobazarů neleží jen ojetá auta, ale především zamčený kapitál. Každý den, kdy vůz čeká na kupce, prodražuje jeho financování. Úroky z úvěrů naskakují, hodnota vozu klesá a marže se tenčí.
Nejen přílišná závislost na externím financování už letos potopila například Auta Super. Na české poměry významný bazar Petra Suchánka prakticky skončil, jen banky Moneta a Raiffeisen – Leasing u něj měly nevyřízené pohledávky téměř za 200 milionů korun. A k tomu policie kolem firmy rozjela vyšetřování pro podezření z podvodu a zpronevěry.
Nadšení nejsou ani drobní investoři, od nichž si přes půl miliardy korun v dluhopisech napůjčoval kladenský autobazar ŠtěpánekAuto. Firma závazky nesplácí a její původní majitel Petr Štěpánek se přesunul do zahraničí.
Ojeté vozy vs. trh s novými automobily
„Potíže některých autobazarů nejsou podle nás jen ojedinělými excesy, ale spíše signálem, že určité segmenty trhu jsou pod tlakem. Nejvíce se to týká menších či méně kapitálově silných hráčů, případně těch, kteří sázejí na krátkodobé taktiky místo na dlouhodobou důvěru zákazníků,“ domnívá se Karolína Topolová, šéfka tuzemské jedničky Aures Holdings, která provozuje síť AAA Auto a Mototechna.
„Pro prodejce je dnes hlavní výzvou správně nakoupit, dobře vůz nacenit a co nejrychleji ho prodat. Chyby ve výkupu nebo dlouho stojící auta jsou dnes výrazně dražší než dříve. Pokud je firma více závislá na externím financování, dražší peníze a pomalejší obrátka skladu se rychle projeví,“ říká Filip Kučera z Auto ESA.
Tuzemský trh s ojetinami je více než trojnásobný oproti trhu s novými vozy. Zatímco vozů z druhé ruky si Češi do konce srpna tohoto roku pořídili 564 tisíc, nových osobních automobilů si zaregistrovali 168 tisíc. O výkup každého z nich stovky českých bazarů tvrdě bojují, obzvláště o kvalitní vozy s prověřenou historií. Nejžádanější jsou tradičně škodovácké modely Octavia, Fabia a Superb následované Golfem a Passatem z dílny Volkswagenu.
„Největší konkurence je u atraktivních, snadno prodejných vozů, tedy u mladších s nižším nájezdem, dobrou historií a oblíbenou motorizací. Typicky jde o Škodu, Volkswagen a další mainstreamové značky. Naopak u méně běžných či starších aut může být prostor pro vyšší marži, ale zároveň je tam větší riziko servisu, reklamací nebo delšího prodeje,“ dodává Kučera.
Zatímco v minulosti měl bazar nad zákazníkem drtivou převahu, éra nekonečného množství online nabízených vozů přeje naopak kupujícímu. Během pár minut si může i díky AI porovnat podobně vybavenou Octavii zaparkovanou v Ostravě, Brně nebo Berlíně a bez přímého nátlaku bazaristy si vybrat.
Pokud tedy vůz existuje. Řada inzerátů totiž láká na nejžádanější vozy, které bazar ve skutečnosti nemá, přitáhnou ale pozornost hypotetického zákazníka. Online džungle tedy vytváří další tlak na prodeje i marže.
„Specifickou kategorií jsou elektromobily. Menší městské modely se prodávají relativně dobře, zatímco u větších a dražších vozů je situace složitější. Velmi žádané jsou mimochodem hybridní modely od Toyoty, která se těší vysoké důvěře. Naopak auta s nájezdem přes 200 tisíc kilometrů se prodávají výrazně obtížněji,“ přidává poznatky z praxe Vít Baldík, technický ředitel německé společnosti Sixt, jež na českém trhu obchoduje s vozy novými i ojetými.
Elektromobily a dotace
Zmíněné elektromobily dělají bazaristům těžkou hlavu. Na rozdíl od dekádami prověřených „oktávek“ a „golfíků“ jsou nevypočitatelné – respektive jejich cena, a to ze tří hlavních důvodů. Tím prvním je bryskní tempo, jakým automobilky zlepšují elektromodely nově uváděné na trh – kvůli tomu rychle ztrácejí na hodnotě technologie těch vozů, které byly „cool“ ještě včera.
Z globálního pohledu představuje elektromobilita pořád ještě něco nového. Trh se neustále formuje a výrobci mají unikátní šanci na to, aby si na něm urvali silné postavení, z něhož mohou těžit po dekády. To je také jeden z důvodů, proč se zákazníkovi poměrně často podbízejí masivními slevami během cenových válek. Spočítat si vývoj zůstatkové hodnoty je o to složitější.
A konečně třetí důvod: státní dotace. Předvídat, kdy který stát dotace zavede, změní či zruší, je v praxi nemožné. Jejich dopad na degradaci cen ojetých elektrik přitom není o nic menší než slevy automobilek. „Zákazníci očekávají stále delší dojezdy nebo rychlejší nabíjení nových modelů. Někteří proto odkládají nákup a vytvářejí tlak na hodnotu některých starších elektromobilů,“ konstatuje Baldík.
I to je jeden z mnoha důvodů, proč se v branži očekává posun k mnohem koncentrovanějšímu trhu autobazarů. Méně prodejů „na ulici“, tedy mezi jednotlivci, třeba na inzerát, a více přes bazary, kterých ale ubude.
Mýty kupujících
Podle průzkumu společnosti Cebia mezi 2800 respondenty až 70 procent lidí nerozlišuje mezi datem výroby auta a datem jeho první registrace. Rozdíl může být i několik let. Více než polovina dotázaných se domnívá, že pokud má auto platnou STK, je bez závad. Další si myslí, že STK kontroluje historii nehod nebo ověřuje vlastnictví vozidla, uvádí říká ředitel Cebie Martin Pajer.
„Menší prodejci nabízející komisní prodej budou stále obtížněji konkurovat firmám, které mají vlastní servisní zázemí, kvalitní technologie, silný kapitál a dokážou nabídnout komplexní služby. Část menších prodejců se bude muset specializovat nebo hledat jiné obchodní modely, například provizní prodej,“ míní ředitel Direct Auto David Hofman. Dosavadní tržní podíl největšího autobazaru AAA může leckoho překvapit; činí jen patnáct procent.
K čím dál větší koncentraci byznysu s ojetinami vedou i další důvody. Český porevoluční byznys je ve fázi hledání nástupců. „Z trhu vidím signály, že mnoho starších bazaristů nemá komu své řemeslo předat, což může vést k úbytku menších prodejců. To nahrává další konsolidaci trhu,“ říká ředitel portálu TipCars Marek Knieža.
A v neposlední řadě se mění charakter autobazarů. „Za deset let bude bazar mnohem víc technologickou a finanční firmou než jen plochou, na které stojí auta,“ domnívá se Kučera.