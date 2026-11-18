Velké změny po převzetí Nessu. O2 dosadila do vedení své manažery
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Technologická společnost Ness Czech má po převzetí operátorem O2 nové vedení.
Jednateli firmy se stali manažeři O2 Martin Silvička a Jan Bechyně.
Ness mění organizační strukturu, loni přitom skončil ve ztrátě.
Novými jednateli technologické firmy Ness Czech jsou od minulého týdne ředitel korporátní divize O2 Martin Silvička a finanční ředitel O2 Jan Bechyně. Nahradili dosavadního jednatele Adama Brychtu a Marii Kuželkovou, která skončila v polovině července. O2 na začátku listopadu dokončila převzetí Nessu. Ness to oznámil na svém webu.
Změny se zákazníků dotknout nemají
Součástí změn je také nové organizační uspořádání, které reflektuje zaměření společnosti na dvě hlavní skupiny zákazníků. Divizi Corporate, odpovědnou za firemní zákazníky, povede Michal Bulánek. Vedení divize Public, zaměřené na zákazníky z veřejného sektoru, převzal Oldřich Vízner.
„Ness Czech má za sebou řadu úspěšných projektů, silný tým odborníků a zkušenosti, na kterých chceme dál stavět. Spojení s O2 nám otevírá nové možnosti, jak naše služby rozvíjet a nabídnout zákazníkům ještě širší technologické zázemí. Zároveň je pro nás důležité zachovat to, co v Ness dlouhodobě funguje – zkušené lidi, jejich odbornost a vztahy se zákazníky,“ uvedl Silvička.
Pro zákazníky a obchodní partnery se podle sdělení Nessu na dosavadní spolupráci nic nemění. Všechny probíhající projekty pokračují podle dohodnutých harmonogramů a za sjednaných podmínek. Stávající smlouvy zůstávají v platnosti a zákazníkům jsou nadále k dispozici jejich dosavadní kontaktní osoby a projektové týmy.
Koupi Nessu schválil na začátku listopadu antimonopolní úřad. Ness Czech zaměstnává přes 200 lidí, má pobočky v Praze, Brně a Ostravě. Obrat firmy loni meziročně klesl pod jednu miliardu korun a společnost skončila ve ztrátě.