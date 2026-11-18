Doba, kdy voda na lusknutí nepoteče, je za rohem. Musíme na to reagovat, říkají experti z Ecostepu
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- Česko míří k problémům s dostatkem pitné vody a musí se soustředit na prevenci, říkají zástupci firmy Ecostep v podcastu Trendy v udržitelnosti, který přináší projekt [ta] Udržitelnost s e15.
- Domácnosti vodou šetří, veřejné a komerční budovy podle manažera Martina Burdíka už tolik ne. Úspor mohou dosáhnout hlavně na toaletách, které spotřebují až 70 procent vody.
- Vodné a stočné dál poroste a 200 korun bude leckde atakovat na přelomu dekády, předpovídá zakladatel Ecostepu Zdeněk Vokurka.
Prohlubující se extrémy počasí ukazují, že Česko může mít do budoucna nouzi o vodu. Nepomáhá mu pozice vnitrozemského státu a střechy Evropy, kam se většina vody dostává v podobě srážek a odtéká pryč. „Letošní obrázek českých toků a vodních nádrží je tristní, a to mluví bohužel za vše,“ říká Martin Burdík ze společnosti Ecostep.
Problémy s vodou jsou podle něj dlouhodobější a neodhalilo je až letošní léto s extrémními teplotami a minimem dešťů. „Jenže dokud otočíme kohoutkem, voda teče a stojí relativně pár korun, tak to neřešíme. Ale podle mě je za rohem doba, že kdy voda prostě téct nemusí, protože nebude kde brát,“ varuje Burdík.
Podle jeho kolegy a zakladatele Ecostepu Zdeňka Vokurky je třeba se soustředit na prevenci. „Mám poměrně blízko k některým obcím, kde letos voda došla, a prakticky nic se tam neděje,“ říká. Zaznamenat lze pokusy o nové vrty, které ale nejdou vždy úspěšné. Navíc, než se takový projekt uskuteční od povolení po napojení na řad, trvá to mnohdy roky.
Návratnost do dvou let
Pokud se nedostává nových zdrojů, je cestou co nejhospodárnější nakládání s vodou, kterou máme. České domácnosti jsou v tomto ohledu jedny z nejlepších v EU, když průměrná spotřeba během let sestoupala pod 90 litrů na osobu a rok.
„Kde už takoví premianti nejsme, to jsou komerční budovy, veřejné budovy, školy nebo třeba sportovní centra,“ podotýká Burdík. Dosáhnout tam úspory je přitom poměrně snadné, protože rozhodující část spotřeby představují toalety. „Konkrétně v komerčních budovách je to 60-70 procent, z toho asi 30 procent jsou pisoáry,“ vypočítává Vokurka.
Pisoáry dnes mohou fungovat zcela bez spotřeby vody. Základním principem je suchý ventil bez chemie, který je vložený uprostřed. Všechny nečistoty přes něj protečou do odpadu a ventil se sám zavře, aby neunikal zápach. „Není tam žádný sifon, elektrika, splachovače, čidla. Náš pisoár má zároveň speciální tvar zabraňující odstřikování i odkapu moči,“ popisuje Vokurka.
Jednoduché řešení se dnes dá pořídit za stejnou cenu jako klasický pisoár nebo i levněji. Jeho provoz je vzhledem k minimální údržbě podle zástupců Ecostepu výrazně méně nákladný.
Přínosy Vokurka ilustruje na síti čerpacích stanic, kde firma své řešení instaluje. V případě benzinky, která není napojená na kanalizaci, se návratnost počítá do roka. „Tam musíte vodu dovézt a splašky odvézt, což bývá až pětinásobně drahé proti vodnému stočnému,“ upozorňuje. V případech dalších stanic, které jsou napojeny na řad, se podle něj návratnost investice pohybuje do roku a půl až dvou let.
Vedle bezvodých pisoárů už jsou na trhu i úsporné toaletní mísy, které k vyčištění nepoužívají tíži vody nashromážděné v nádržce, ale tlak vody z vodovodního potrubí. „Dnes jsme na nějakých 2,9 litrů na plnohodnotné spláchnutí oproti zhruba šesti litrům u klasické technologie,“ srovnává Vokurka.
Voda na prvním místě
Přestože čísla hovoří poměrně jasně, úsporná řešení pro osobní hygienu podle zástupců Ecostepu stále narážejí. A to především na mentalitu lidí, kterým úspora vody nepřijde dost zajímavé téma. Firma to chce měnit mimo jiné svou kampaní Water First. „Chceme, aby si lidé uvědomili, že nejde jen o peníze, ale že voda má unikátní hodnotu, závisí na ní život, a nejde vždy jednoduše koupit nebo nějak nahradit,“ přibližuje Burdík.
Kampaň má zejména ukazovat, jak životodárnou tekutinou šetřit, přičemž účelné investice mohou začínat od pár set korun do baterií či perlátorů. „Cílem je, aby člověk, který uvažuje o výstavbě či rekonstrukci, měl vodu na mysli mezi prvními položkami, a ne až za energiemi a vším ostatním,“ dodává Burdík
K úspornosti ale nepochybně nadále povede i rostoucí cena vody. Vodné a stočné nyní v průměru v Česku dosahuje 130 korun, například v Praze je to bezmála 160 korun. Podle Vokurky bude nemalá část odběratelů do pár let platit 200 korun za metr krychlový a zdražování půjde rychleji, než ještě nedávno sám předpokládal. Například Praha může být při pokračování ročního zdražování o čtyři a více procent na této úrovni do pěti šesti let.
Spolupracují na instalaci úsporných zařízení vodohospodářské společnosti? Existují na hospodárnější nakládání s vodou dotace? Kde v Evropě se ještě prosazují nápady firmy Ecostep? Sledujte celý rozhovor se Zdeňkem Vokurkou a Martinem Burdíkem v podcastu Trendy v udržitelnosti.