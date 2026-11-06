Výroba Cybertrucku pro nezájem končí. Hodnota Muskových firem spadla za týden o osm bilionů
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- Tesla po třech letech ukončí v Texasu výrobu elektrického pick-upu.
- Uvolněnou kapacitu využije pro model určený pro robotické taxi.
- Tržní kapitalizace firem Elona Muska výrazně klesla, jde pro něj o další ránu po volební porážce republikánů.
Americká automobilka Tesla přibližně v polovině příštího roku ukončí ve své továrně v Texasu výrobu modelu Cybertruck, oznámil generální ředitel Elon Musk. Firma se tak rozhodla po letech trvale slabého prodeje tohoto futuristického modelu, který byl kdysi prezentován jako konkurent tradičních pick-upů.
Musk napsal, že Tesla bude mít možnost zvýšit produkci nově uvedeného modelu Cybercab. Z něj učinil ústřední prvek svých plánů na provozování robotických taxislužeb Tesla.
Oznámení přichází na konci týdne, který byl pro Muska poměrně náročný, píše agentura Reuters. Jeho rekordní politické výdaje ve výši téměř půl miliardy dolarů (přes deset miliard Kč) přinesly v úterních volbách do amerického Kongresu jen slabý výsledek. Drtivá většina republikánských kandidátů, které podpořil, ve volbách neuspěla.
Tržní kapitalizace Muskových firem od začátku týdne vykazuje pokles dohromady o více než 370 miliard dolarů (osm bilionů Kč).
Musk: Konec jedné éry
Zatím není jasné, zda bude výroba vozů Cybertruck přesunuta do jiného závodu, nebo zda bude zcela ukončena. Závod automobilky v texaském Austinu je však jediným známým provozem Tesly vybaveným k výrobě specializovaných součástek pro tento těžký a hranatý model.
V reakci na příspěvek jednoho z uživatelů na síti X označil Musk vozidlo Cybertruck za nejlepší vůz, jaký kdy Tesla vyrobila. Omezení jeho výroby znamená podle něj konec jedné éry.
Tesla začala Cybertruck dodávat zákazníkům koncem roku 2023. Podle automobilové datové platformy Kelley Blue Book prodala loni ve Spojených státech pouze 20 237 těchto vozů, což bylo o 48 procent méně než v roce 2024, kdy jich prodala 38 965. Kolem zahájení výroby v roce 2023 Musk předpovídal, že roční prodej dosáhne 250 000 kusů.
„Nemá smysl pokračovat ve výrobě, když neplní stanovené cíle. Každý racionálně uvažující člověk z automobilového průmyslu by řekl totéž,“ uvedl bývalý šéf automobilky Aston Martin Andy Palmer. „V účetní bilanci Tesly to bude nepochybně představovat jen zanedbatelnou položku, ale statistiky hovoří samy za sebe,“ dodal.
Muskova společnost SpaceX patřila loni k největším odběratelům tohoto modelu. Podle dokumentace k jejímu vstupu na burzu koupila v roce 2025 od Tesly vozy Cybertruck v katalogové ceně 131 milionů dolarů.