Za půlmiliardový podvod padl překvapivý trest. Slovenský král drůbeže za mříže nemusí
Čtěte e15 v Googlu přednostně
Nastavte si e15 jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Majitel velkých drůbežáren byl odsouzen za tzv. karuselové podvody.
Kauza se táhla sedm let, podnikatel nakonec uzavřel dohodu o vině a trestu.
Slovensko přišlo o půl miliardy korun, v podnikání ale pokračují členové rodiny odsouzeného.
Patřil k významným podnikatelům, letos se dokonce dostal do žebříčku nejbohatších Slováků. Nyní už si odpykává trest za velké daňové podvody, při nichž obral stát o desítky milionů eur. Vězení se mu však nečekaně podařilo vyhnout, konstatoval slovenský Forbes.
Pavol Konkoľ vlastnil drůbežářské firmy, které na Slovensku patřily k největším v oboru a generovaly stamilionové tržby. Pak se ale podnikání začalo zadrhávat a firmy vršily dluhy ve stovkách milionů korun.
Národní jednotka finanční policie začala v roce 2019 stíhat Konkoľa a další tři osoby za trestný čin krácení daní a pojistného. Loni je soud uznal vinnými a definitivně se případ uzavřel letos, tedy po sedmi letech.
Konkoľ byl podle verdiktu hlavou organizované skupiny, která prostřednictvím fiktivních obchodů mezi několika firmami krátila daně. Machinace prováděli v letech 2012 až 2018. Využívali k tomu smyšlené nákupy nebo fiktivní prodej a zpětný odkup výrobní linky.
Jak podvod fungoval
Obžalovaní nakupovali maso a krmné směsi z Polska a Česka, které směřovaly přímo do jejich drůbežárny. Aby si však snížili daně a získali od státu peníze, zapojili do řetězce další nastrčené firmy, které nevykonávaly žádnou skutečnou činnost a řídili je „bílí koně“.
Nastrčené společnosti nakupovaly zboží a prodávaly ho firmám z podnikatelského impéria kolem rodiny Konkoľových. Státu neodvedly daň z přidané hodnoty, naopak drůbežářské společnosti na základě fiktivních faktur uplatňovaly u státu vysoké odpočty DPH. Jde o takzvané karuselové podvody, které využívají toho, že je přeshraniční obchod v EU osvobozen od DPH.
Státu popsanými machinacemi vznikla škoda v přepočtu 460 milionů korun. Pavol Konkoľ za to dostal pět let domácího vězení, peněžitý trest v přepočtu 1,5 milionu korun a zákaz činnosti na osm let. Podnikatel se musí zdržovat ve svém bydlišti a opustit jej smí pouze za účelem výkonu práce a nutné cesty. Jinak smí ven pouze z naléhavých důvodů a se souhlasem probačního úředníka.
Štafetu přebrala rodina
A jak dopadly Konkoľovy firmy? Hydina SK i Hydina Slovensko skončily v konkurzu, Podtatranská hydina je trvale v červených číslech a spadla z dřívějších stamilionových tržeb na pouhé desítky tisíc ročně. Za všemi firmami navíc zůstávají stamilionové dluhy vůči státu i jiným firmám.
Podle slovenského Forbesu tím však příběh východoslovenského krále drůbeže nekončí. V pozadí se objevila další firma, která zažívá rozmach a má blízko k odsouzenému Konkoľovi. Společnost Domäsko propojuje celý řetězec od chovu na vlastních farmách přes zpracovatelský závod až po prodejny. Za poslední čtyři roky zdvojnásobila tržby na více než čtyři miliardy korun a dosáhla zisku 200 milionů. Ve firmě figurují členové rodiny Pavola Konkoľa.
Ti jsou napojeni i na další nově vzniklé firmy, z nichž některé dokonce sídlí na stejné adrese jako původní zkrachovalé společnosti. Pavol Konkoľ sice dostal v podnikání stopku a zbyly po něm stamilionové dluhy, štafetu ale rychle převzali jeho příbuzní, dodává Forbes.