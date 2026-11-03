Za zachování nezávislosti ČT a rozhlasu demonstrují tisíce lidí i samotní novináři
Čtěte e15 v Googlu přednostně
Nastavte si e15 jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
- Několik protestních akcí se odpoledne spojilo na Václavském náměstí v Praze, další se konají po celém Česku.
- Protestující nesouhlasí se snahou vlády převést financování ČT a ČRo na státní rozpočet a zároveň výrazně snížit jejich rozpočty.
- Pracovníci České televize a rozhlasu celý den stávkují, vysílání i webové služby fungují jen omezeně.
Tisíce lidí se v úterý sešly na pražském Václavském náměstí na demonstraci na podporu nezávislosti České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). Na místo dorazili mimo jiné studenti vysokých škol, ale také zaměstnanci obou veřejnoprávních médií, kteří stávkují proti záměru vlády změnit systém jejich financování.
Hlavní program demonstrace začal symbolicky v 16:36. Čas odkazoval na schválení návrhu zákona o financování ČT a ČRo v prvním čtení ve Sněmovně. Koaliční poslanci prosadili pevné hlasování na sobotu 24. října v 4:36.
Před zahájením hlavního programu pozdravil shromážděné herec a režisér Jiří Mádl. Varoval, že zrušení poplatků by vedlo pouze k tomu, že lidé budou prostřednictvím daní platit za fungování ČT a ČRo víc a zároveň vláda, která zrovna bude u moci, získá kontrolu nad obsahem vysílání. Mádl zároveň varoval příznivce současné vládní koalice, že v případě změny vlády bude mít kontrolu nad ČT a ČRo kabinet, se kterým oni nebudou souznít.
Stávkující zaměstnanci ČT a ČRo a jejich podporovatelé dorazili na místo protestu v průvodech od sídel obou institucí. Zatímco pracovníci rozhlasu to z Vinohradské třídy na Václavské náměstí neměli daleko, zástupci televize museli z areálu na Kavčích horách urazit několik kilometrů.
Podpořit veřejnoprávní média přišli také studenti různých vysokých škol. Zástupci Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, na které je jedním ze studijních oborů žurnalistika, skandovali při příchodu „Média nedáme“. Mladí filozofové, právníci, matematici i umělci přišli s bannerem „Poplatky nedáme“ a pokřikem „Na ČT a rozhlas vláda dělá podraz“. Další studenti z různých fakult Univerzity Karlovy se před demonstrací sešli na Albertově, odkud vyrazili za skandování „Jsme s vámi“. Demonstrující přišli rovněž od Vysoké školy ekonomické.
V úterý po půlnoci začala celodenní stávka pracovníků ČT a ČRo proti koaličnímu návrhu na změnu financování veřejnoprávních médií. Návrh počítá se zrušením televizních a rozhlasových poplatků, převedením financování veřejnoprávních médií pod stát. Záměr přiznává médiím veřejné služby výrazně méně peněz proti současnosti, což by podle nich ohrozilo jejich ekonomickou a institucionální nezávislost, dlouhodobou stabilitu a schopnost plnit zákonem stanovené úkoly veřejné služby.
Zástupci vlády argumentují tím, že systém poplatků placených občany je v Evropě menšinový. Platí se v deseti zemích, jedenáct je dříve zrušilo a ostatní měly jiné způsoby financování. Premiér Andrej Babiš (ANO) důvody stávky ČT a ČRo odmítá. O omezení nezávislosti médií podle něj nejde. Zrušení poplatků chce prosadit, protože je to součást programu, se kterým jeho hnutí vyhrálo volby.