Zapomeňte na USA a Čínu. Těchto 20 evropských firem tvoří technologickou budoucnost
- Které evropské firmy momentálně rostou nejrychlejším tempem?
Kdo dokázal vybudovat miliardový byznys na jaderném odpadu a starých iPhonech?
Opravdu Evropa tak zaostává?
Zatímco se v ekonomických debatách řeší, jak Evropa technologicky zaostává za Spojenými státy a Čínou, na starém kontinentu vyrůstá zcela nová generace firem. Ze žebříčku Scaling Europe 50 jsme vybrali 20 evropských inovátorů – od vývojářů generativní umělé inteligence a revolučního chlazení datových center až po autonomní drony a jaderné reaktory nové generace. Zapomeňte na zbrojaře a tradiční banky, podívejte se, kdo drží technologickou budoucnost Evropy.
20. Zelená elektřina bez překupníků. AI tržiště, které má firmám srazit účty za energii
Panorama čtvrti City of London. |
Název: Tem (Spojené království)
Založeno: 2022
Vybraný kapitál: 92 milionů dolarů
Trh s energiemi je historicky plný prostředníků a netransparentních marží. Britský startup Tem to mění pomocí umělé inteligence, která propojuje firemní odběratele s výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů, jako jsou solární a větrné farmy. Omezením velkoobchodních přirážek a dalších mezičlánků chce firmám zlevnit přechod na zelenou energii.
19. Oči pro AI. Skrytá síla, která učí roboty vnímat reálný svět
Encord poskytuje vývojářům klíčovou datovou infrastrukturu, bez které by se nová generace robotů nikdy nenaučila bezpečně vnímat reálný svět. |
- Název: Encord (Spojené království)
Založeno: 2021
- Vybraný kapitál: 110 milionů dolarů
Zatímco jazykovým modelům stačí ke tréninku texty z internetu, vývoj autonomních aut, lékařských zobrazovacích metod nebo robotiky vyžaduje takzvanou „fyzickou AI“. Encord poskytuje vývojářům klíčovou datovou infrastrukturu pro zpracování, anotaci a pro správu obřích objemů vizuálních dat, bez nichž by se nová generace robotů nikdy nenaučila bezpečně vnímat reálný svět.
18. Konec drahých advokátů. Startup, který pomocí AI sráží ceny právních služeb
Lawhive funguje jako právní kancelář postavená na umělé inteligenci. |
- Název: Lawhive (Spojené království)
Založeno: 2021
Vybraný kapitál: 116 milionů dolarů
Právní služby jsou pro běžného člověka nebo malou firmu často drahé a obtížně dostupné. Lawhive funguje jako právní kancelář postavená na umělé inteligenci, která automatizuje rešerše, přípravu dokumentů, komunikaci i další rutinní administrativu. Advokátům tak uvolňuje ruce pro samotnou právní práci a umožňuje nabízet služby efektivněji a za transparentnější ceny.
17. Konec čekání na léky. Platforma, která zkracuje klinické testy na polovinu
Laboratoř |
Název: Lindus Health (Spojené království)
Založeno: 2021
Vybraný kapitál: 80 milionů dolarů
Vývoj nového léku trvá roky a stojí obrovské peníze, přičemž jednou z největších brzd bývají klinické studie. Lindus Health kombinuje vlastní technologickou platformu s kompletním řízením klinických hodnocení – od náboru pacientů přes sběr dat až po provoz studie. Firma tvrdí, že díky tomu dokáže například nábor pacientů výrazně urychlit a biotechnologickým společnostem zkrátit cestu k výsledkům.
16. Soláry na splátky. Model, který odstraňuje vysokou počáteční investici
. |
Název: Sunsave (Spojené království)
Založeno: 2022
Vybraný kapitál: 30,6 milionu dolarů
Pořízení fotovoltaiky je pro mnoho domácností nedosažitelné kvůli vysoké částce, kterou musejí zaplatit předem. Sunsave proto na britský trh přinesl model, při němž domácnost získá solární panely a baterii bez velké počáteční investice a jejich cenu postupně splácí v pravidelných měsíčních platbách. Součástí služby je také monitoring a servis systému.
15. Hubnutí na vědecký klíč. Test střev ukáže, jaké jídlo vašemu tělu sedí
ZOE zákazníkům nabízí domácí test střevního mikrobiomu a následně pomocí algoritmů vyhodnocuje, jak jejich organismus pravděpodobně reaguje na jednotlivé potraviny. |
Název: ZOE (Spojené království)
Založeno: 2017
Vybraný kapitál: 106 milionů dolarů
Jeden z nejrychleji rostoucích health-tech startupů v Evropě spojil data, umělou inteligenci a výzkum výživy. ZOE zákazníkům nabízí domácí test střevního mikrobiomu a následně pomocí algoritmů vyhodnocuje, jak jejich organismus pravděpodobně reaguje na jednotlivé potraviny. Přes aplikaci pak sestavuje personalizovaná doporučení, která mají pomoci zlepšit jídelníček a metabolické zdraví.
14. Antivir zabudovaný v čipu. Italský štít proti hackerům chytrých domácností
Italský Exein neinstaluje do zařízení dodatečné antiviry, ale vkládá bezpečnostní protokoly přímo do jejich firmwaru a mikročipů už při výrobě. |
Název: Exein (Itálie)
Založeno: 2018
Vybraný kapitál: 212 milionů dolarů
S nástupem internetu věcí se každá lednička, průmyslový senzor nebo kamera stávají potenciálním terčem hackerů. Italský Exein, jenž zaznamenal růst tržeb o 423 procent, neinstaluje do zařízení dodatečné antiviry, ale vkládá bezpečnostní protokoly přímo do jejich firmwaru a mikročipů už při výrobě. Bezpečnostní software dokáže přímo v zařízení za provozu sledovat podezřelé chování, odhalovat útoky a reagovat na ně.
13. Pojištění naruby. Aplikace vás odmění slevou za to, že váš pes neonemocní
Jde o pojištění pro psy a kočky, jehož součástí je aplikace s kurzy a úkoly zaměřenými na zdraví mazlíčků. |
Název: Lassie (Švédsko)
Založeno: 2020
Vybraný kapitál: 114 milionů dolarů
Zatímco klasické pojišťovny řeší především následky, švédská Lassie postavila svůj model také na prevenci. Jde o pojištění pro psy a kočky, jehož součástí je aplikace s kurzy a úkoly zaměřenými na zdraví mazlíčků. Majitelé za jejich plnění získávají body a výhody, čímž je firma motivuje k prevenci, která může pomoci předcházet zdravotním problémům a nákladné veterinární péči.
12. AI operátor k nerozeznání od člověka
Jde o technologii tak pokročilou, že volající často ani nepozná, že se baví s umělou inteligencí. |
Název: PolyAI (Spojené království)
Založeno: 2017
Vybraný kapitál: 204 milionů dolarů
Konec frustrace z mačkání čísel na klávesnici. PolyAI roste raketovým tempem a vyvíjí pokročilé hlasové agenty pro velká korporátní call centra. Ti dokážou plynule, s přirozenou intonací a v desítkách jazyků řešit složité zákaznické požadavky. Jde o technologii tak pokročilou, že volající často ani nepozná, že se baví s umělou inteligencí.
11. Jaderný odpad jako zlatý důl. Startup, který z nebezpečného problému dělá palivo budoucnosti
Společnost vyvíjí malé modulární rychlé reaktory chlazené olovem. |
Název: newcleo (Francie)
Založeno: 2021
Vybraný kapitál: 701 milionů dolarů
Francie je evropskou jadernou velmocí a newcleo patří mezi její nejambicióznější deep-tech projekty. Společnost vyvíjí malé modulární rychlé reaktory chlazené olovem, které mají využívat takzvané MOX palivo vyráběné mimo jiné z materiálu získaného přepracováním použitého jaderného paliva. Cílem je lépe využít existující zásoby jaderných materiálů a zároveň omezit množství dlouhodobého radioaktivního odpadu.
10. Vlajková loď Evropy. Pařížský Mistral získal miliardy na boj s OpenAI
Startup založený bývalými výzkumníky Googlu DeepMind a Mety vyvíjí vlastní výkonné jazykové modely. |
Název: Mistral AI (Francie)
Založeno: 2023
- Vybraný kapitál: 2,94 miliardy dolarů
Pokud má Evropa vlastního vyzyvatele amerických gigantů jako OpenAI nebo Anthropic, je jím právě pařížský Mistral AI. Startup založený bývalými výzkumníky Googlu DeepMind a Mety vyvíjí vlastní výkonné jazykové modely a proti americkým rivalům sází především na otevřenější technologie, možnost provozovat AI na vlastní infrastruktuře a na evropskou technologickou suverenitu. Velikostí i množstvím kapitálu za OpenAI či Anthropikem stále výrazně zaostává, jako jejich nejvýraznější evropský konkurent už se ale etabloval.
9. Létající náklaďáky. Obří autonomní drony uvezou stovky kil na tisíce kilometrů
Svilen a Konstantin Rangelov, zakladatelé Dronamics |
Název: Dronamics (Spojené království / Bulharsko)
Založeno: 2014
Vybraný kapitál: 81 milionů dolarů
Zapomeňte na malé kvadrokoptéry doručující kávu. Dronamics vyvíjí „Black Swan“ – obří autonomní nákladní drony, které na první pohled připomínají spíše malá letadla. Zvládnou převézt 350 kilogramů nákladu na vzdálenost až 2500 kilometrů. Původně vznikly pro rychlou a levnější nákladní přepravu mezi regiony, firma ale technologii nově rozvíjí také pro civilní ochranu a vojenský průzkum.
8. Vzpoura proti nudě. Průhledné smartphony, které drze vyzývají monopol Applu
Název: Nothing (Spojené království)
Založeno: 2020
Vybraný kapitál: 460 milionů dolarů
Trh se smartphony dlouhodobě ovládají velcí zavedení výrobci. Startup Nothing, za nímž stojí Carl Pei, se ale rozhodl oživit stagnující design spotřební elektroniky. Jeho telefony a sluchátka s charakteristickými průhlednými prvky a světelným rozhraním dokazují, že i evropská značka dokáže v přeplněném hardwarovém segmentu vybudovat výraznou identitu a přilákat stovky milionů dolarů kapitálu.
7. Algoritmus proti samotě. Aplikace, která dělá z cizinců přátele u jedné večeře
Timeleft |
Název: Timeleft (Francie)
Založeno: 2020
Vybraný kapitál: devět milionů dolarů
V době digitální hyperkonektivity roste paradoxně osamělost ve velkých městech. Timeleft na to odpovídá virálním sociálním experimentem, který přetavil ve skvělý byznys s raketovým růstem. Uživatelé vyplní krátký dotazník a algoritmus je spojí s dalšími pěti neznámými lidmi u jednoho stolu. Původně se služba soustředila na společné večeře, dnes organizuje také další setkání, například u kávy nebo při běhání.
6. Miliardový jednorožec z druhé ruky. Jak Francouzi vybudovali miliardové impérium na použité elektronice
Back market |
Název: Back Market (Francie)
Založeno: 2014
Vybraný kapitál: 1,02 miliardy dolarů
Evropský důkaz, že cirkulární ekonomika může generovat miliardové valuace a vysoký růst. Back Market je online tržiště pro repasovanou elektroniku, které propojuje zákazníky s profesionálními renovátory. Použitým iPhonům, notebookům nebo herním konzolím tak dává druhý život a současně pomáhá omezovat množství elektroodpadu.
5. Doktor léčí, umělá inteligence píše. Švédský startup ničí zdravotnickou byrokracii
Název: Tandem Health (Švédsko)
Založeno: 2023
Vybraný kapitál: 59,5 milionu dolarů
Lékaři dnes často tráví velkou část pracovní doby administrativou. Švédský Tandem Health tento problém řeší AI asistentem, který během návštěvy poslouchá rozhovor mezi lékařem a pacientem, zachytí jeho kontext a automaticky z něj připraví strukturovanou zdravotní dokumentaci. Lékař ji následně zkontroluje a případně upraví, místo aby zápis vytvářel celý ručně.
4. Laboratoř přímo v továrně. AI odhalí mikroorganismy během několika minut
Název: Spore.Bio (Francie)
Založeno: 2023
Vybraný kapitál: 35 milionů dolarů
Při kontrole nezávadnosti potravin se vzorky tradičně posílají do laboratoře a na výsledek mikrobiologické kultivace se může čekat i několik dní. Spore.Bio tento proces výrazně zrychluje kombinací pokročilé optiky a umělé inteligence. Jeho zařízení dokáže analyzovat vzorek přímo ve výrobním závodě a přítomnost nežádoucích mikroorganismů odhalit během několika minut.
3. Deep-tech, který na povel vymyslí neexistující molekulu
CuspAI |
Název: CuspAI (Spojené království)
Založeno: 2024
Vybraný kapitál: 200 milionů dolarů
Evropská AI míří mnohem dál než jen k chatovacím botům. Britský startup CuspAI používá generativní modely k návrhu nových materiálů a molekulárních struktur. Výzkumník systému zadá požadované vlastnosti – například schopnost efektivně zachytávat oxid uhličitý – a AI navrhne kandidátní struktury, které pak mohou vědci dál simulovat a testovat v laboratoři.
2. Konec vařících se serverů. Španělé je potápějí do kapaliny a zachraňují klima
Název: Submer (Španělsko)
Založeno: 2015
Vybraný kapitál: 109 milionů dolarů
Masivní rozvoj umělé inteligence s sebou nese obrovský problém – datová centra žerou gigawatty elektřiny a extrémně se přehřívají. Španělský Submer proto přišel s technologií ponorného chlazení (immersion cooling) a odměnou mu je raketový růst tržeb mezi roky 2024 a 2025 o 2654 procent. Namísto hučících větráků potápí servery přímo do syntetické kapaliny. Řešení je tišší, výkonnější a radikálně snižuje uhlíkovou stopu.
1. Kódování bez kódu. Zázrak, který z každého laika udělá softwarového vývojáře
Název: Lovable (Švédsko)
Založeno: 2023
Vybraný kapitál: 552 milionů dolarů
Zlatý hřeb celého výběru, který představuje opravdový game changer v technologickém světě. Inovativní platforma Lovable umožňuje absolutním laikům bez jakékoliv znalosti kódu vytvářet složité a plně funkční aplikace a webové služby. Stačí stroji v běžné lidské řeči popsat, co má software dělat, a AI se postará o zbytek. Jde o demokratizaci vývoje v přímém přenosu, kterou trh odměnil astronomickým růstem tržeb o 27 900 procent mezi lety 2024 a 2025.