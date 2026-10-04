Žebříček nejziskovějších firem světa. Apple je až pátý, jednička vydělá až 55 dolarů ze stovky
- AI válcuje zisky mezi největšími hráči
- Většina nejvýdělečnějších firem je z USA
- Které firmě zůstane nejvíce z utržených 100 dolarů?
Mezi největšími hráči vydělávají nejvíce ti, kteří vsadili na AI a další technologie. V žebříčku nejvýznamnějších světových firem s největší ziskovostí na 100 dolarů podle Fortune Global 500 se ale objevují i další hráči. Podívejte se, kdo se dostal do první desítky.
10. Samsung Electronics
Ziskovost: 13,30 dolaru ze 100 dolarů tržeb
Jihokorejský Samsung Electronics má ze všech firem v první desítce asi nejširší záběr. Vyrábí chytré telefony, televizory a další spotřební elektroniku, ale zároveň patří mezi největší světové výrobce polovodičů, zejména paměťových čipů. Právě polovodičový byznys může být výrazně ziskovější než prodej spotřební elektroniky a v posledních letech těží také z poptávky po výkonných pamětech pro AI infrastrukturu. Přesto Samsung kvůli nákladné výrobě a cykličnosti trhu s čipy nedosahuje marží čistě softwarových společností.
9. Berkshire Hathaway
Ziskovost: 18 dolarů
Berkshire Hathaway Warrena Buffetta není klasickou firmou zaměřenou na jediný obor, ale rozsáhlým konglomerátem. Vlastní například pojišťovny, železniční společnost BNSF, energetické podniky či průmyslové firmy a zároveň drží velké portfolio akcií dalších společností. Důležitým zdrojem ziskovosti je pojišťovnictví. Berkshire může investovat peníze vybrané na pojistném ještě předtím, než je případně vyplatí na pojistných událostech. Výsledný čistý zisk navíc může mezi jednotlivými roky výrazně kolísat kvůli účetnímu přeceňování rozsáhlého investičního portfolia.
8. JPMorgan Chase
Ziskovost: 20,30 dolaru
JPMorgan Chase je největší americká banka podle aktiv a vydělává především na tradičním bankovnictví, kreditních kartách, investičním bankovnictví, obchodování na finančních trzích a na správě majetku. U bank je ale potřeba srovnání zisku na 100 dolarů tržeb číst trochu jinak než třeba u výrobců elektroniky, protože jejich výnosy a náklady mají odlišnou strukturu. Ziskovosti JPMorgan pomáhá mimo jiné obrovský rozsah, silná pozice v investičním bankovnictví a velká základna klientských vkladů a úvěrů.
7. Saudi Aramco
Ziskovost: 20,80 dolaru
V žebříčku je také stále Saudi Aramco. Její byznys stojí především na těžbě, zpracování a na prodeji ropy a zemního plynu. Mimořádná ziskovost souvisí zejména s přístupem k obrovským a relativně levně těžitelným zásobám ropy v Saúdské Arábii. Vedle těžby provozuje také rafinerie a petrochemický byznys. Díky nízkým nákladům na těžbu může společnost vytvářet vysoké marže, zvlášť v období vyšších světových cen ropy. V příštím roce ale může být pozice této společnosti naprosto rozdílná kvůli problémům spojeným s válkou v Íránu, omezením v Hormuzském průlivu i kvůli útoku na ropovod East–West.
6. Industrial & Commercial Bank of China
Ziskovost: 24,30 dolaru
Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) je čínský bankovní gigant a jedna z největších bank světa podle objemu aktiv. Její hlavní činností je poskytování úvěrů firmám a domácnostem, přijímání vkladů a další finanční služby. Vysoký absolutní zisk stojí především na mimořádném rozsahu banky a její pozici na obrovském čínském trhu. Stejně jako u JPMorgan ale není její marže přímo srovnatelná například s marží výrobní společnosti.
5. Apple
Ziskovost: 26,90 dolaru
Apple získává většinu tržeb z prodeje hardwaru v čele s iPhonem, zároveň ale vybudoval rozsáhlý ekosystém služeb zahrnující App Store, iCloud, Apple Music či předplatné a platební služby. Právě služby mají obecně vyšší marže než samotný hardware a zvyšují ziskovost celé společnosti. Apple navíc těží ze silné značky a schopnosti prodávat prémiová zařízení za vysoké ceny, přestože jejich fyzická výroba vytváří větší náklady než čistě digitální produkty.
4. Meta
Ziskovost: 30,10 dolaru
Meta stojí především za Facebookem, Instagramem a za WhatsAppem, přičemž naprostou většinu peněz vydělává na digitální reklamě. Její výhodou je mimořádně škálovatelný obchodní model. Jednou vybudovanou digitální platformu může používat několik miliard lidí, aniž by náklady rostly stejným tempem jako tržby. Rozsáhlá uživatelská základna a množství dat zároveň umožňují Metě velmi přesně cílit reklamu. Část zisků firma investuje do AI infrastruktury a projektů Reality Labs, přesto ale patří mezi nejziskovější hráče.
3. Alphabet
Ziskovost: 32,80 dolaru
Mateřská společnost Googlu vydělává především na reklamě zobrazované ve vyhledávači Google, na YouTube a dalších internetových službách. K tomu přidává cloudový byznys Google Cloud a další služby. Vysoké marže umožňuje podobný princip jako u Mety. Digitální služby lze poskytovat obrovskému počtu uživatelů a dodatečné náklady nerostou úměrně s tržbami. Google navíc dlouhodobě dominuje globálnímu trhu internetového vyhledávání, který vytvořil mimořádně výnosný reklamní byznys.
2. Microsoft
Ziskovost: 36,10 dolaru
Microsoft už dávno nestojí jen na operačním systému Windows. Mezi jeho klíčové zdroje příjmů patří cloudová platforma Azure, kancelářský balík Microsoft 365, podnikový software a další služby založené převážně na předplatném. Právě kombinace softwaru, cloudu a dlouhodobých firemních zákazníků vytváří vysoké a opakující se příjmy s relativně vysokými maržemi. V účetním roce 2026 táhl růst především Microsoft Cloud, Azure a Microsoft 365, přestože masivní investice do infrastruktury pro umělou inteligenci začínají cloudové marže částečně zatěžovat.
1. Nvidia
Ziskovost: 55,60 dolaru
Nvidia se z původně výrobce především grafických čipů pro počítače proměnila v klíčového dodavatele infrastruktury pro umělou inteligenci. Její GPU a celé výpočetní systémy dnes ve velkém nakupují provozovatelé datových center a technologické společnosti budující AI modely. V účetním roce 2026 vzrostly tržby Nvidie o 65 procent na 215,9 miliardy dolarů a hlavním motorem byla právě datová centra. Výhodou firmy je kromě samotných čipů také softwarový ekosystém CUDA, který zákazníky váže na její platformu a ztěžuje přechod ke konkurenci. Výsledkem je mimořádných 55,60 dolaru čistého zisku na každých 100 dolarů tržeb.