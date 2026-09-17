Češi ve fabrice chybějí. Jsme neustálý rekvalifikační ústav, říká šéf tradičního výrobce dveří
- Výrobci dveří Solodoor letos rostou objednávky o 16 procent, nejrychleji se rozvíjí byznys s developery.
- Další expanzi ale komplikuje nedostatek pracovníků. Firma proto pokračuje v automatizaci a začala zkoušet nábor zaměstnanců z Filipín.
- Generální ředitel a spolumajitel Martin Dozrál v Business Clubu e15 popsal také proměnu firmy, plány s franšízami nebo problémy spojené s pomalým povolováním staveb.
Výrobce dveří a zárubní Solodoor pokračuje v růstu, který očekával pro roky 2026 a 2027. Objednávky jsou letos meziročně vyšší o 16 procent, nejrychleji firma roste v developerských projektech a daří se také exportu na Slovensko a prodejům prostřednictvím sítí stavebnin. Firma se přitom za poslední roky výrazně proměnila. Zatímco v minulosti tvořily zhruba 80 procent jejích dodávek hobby markety, dnes je jejich podíl kolem 30 procent. „Solodoor je dnes už úplně jiná firma. Museli jsme změnit úplně všechno,“ řekl Dozrál s tím, že firma měla při této proměně „velké štěstí na lidi“.
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Růst v developmentu má ale jednu zásadní komplikaci a tou je nepředvídatelné tempo výstavby. Dveře se na stavby dostávají až jako poslední a posouvání projektů komplikuje plánování lidí i výrobních kapacit. Solodoor podle Dozrála potřebuje rychlejší, transparentnější a lépe předvídatelné povolování staveb, samotná změna stavebního zákona podle něj nestačí.
O lidi bojujeme na několika frontách
Limitem růstu je také nedostatek zaměstnanců. Solodoor má 165 pracovníků a od začátku roku se snaží do výroby získat dalších deset lidí, zatím se mu podařilo nabrat čtyři. „Nabíráme stále i kolegy z Ukrajiny, ale už to není tak silný trend,“ říká Dozrál s tím, že zkouší také pracovníky z Filipín. Čtyři už v závodě pracují a dalších pět má dorazit. „Zahraniční pracovníci jsou pro nás lehčí a spolehlivější,“ uvedl.
Nedostatek lidí je zároveň jedním z důvodů pokračující automatizace. Solodoor v minulých letech investoval do technologií zhruba 300 milionů korun a další prostor vidí především ve skladování a materiálové logistice. Připravuje například automatický skladovací systém s pokročilými manipulátory a autonomními pilami, větší investice ale chce spustit až za dva až tři roky.
Martin Dozrál
Martin Dozrál je generálním ředitelem, spoluvlastníkem a členem představenstva společnosti SOLODOOR. Do firmy, tehdy ještě Solo Dřevařská, nastoupil v roce 2002 jako finanční analytik. Po určité době působil jako konzultant a v roce 2009 převzal řízení dceřiné společnosti v Rumunsku. Následně, v době začínající finanční krize, přijal nabídku stát se generálním ředitelem mateřského SOLODOORu a podílel se na jeho další transformaci.
Solodoor současně mění způsob, jakým své výrobky prodává. Vedle vlastních obchodů chce dál rozšiřovat franšízovou síť, kterou by mělo postupně tvořit 30 poboček v Česku a deset na Slovensku. Vlastní prodejny firma využívá mimo jiné jako „laboratoř“, v níž si zkouší problémy, s nimiž se potýkají její franšízanti. „Někdy tomu říkáme mučírna, ale hrozně nás to baví,“ dodává Dozrál.
Co si Martin Dozrál myslí o novele stavebního zákona a co by podle něj Česko potřebovalo, aby se výstavba skutečně zrychlila? Proč Češi chtějí stále kvalitnější dveře, ale zároveň více tlačí na cenu, a v čem se jejich požadavky liší od zákazníků na Slovensku? Celý rozhovor s Martinem Dozrálem si poslechněte v novém díle Business clubu e15.