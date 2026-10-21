Benzin a nafta zlevní. Ministerstvo zveřejnilo nové maximální ceny paliv
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- Cenový strop na pohonné hmoty ve čtvrtek opět mírně klesne.
- Maximální cena nafty se proti středě sníží o haléř na 48,60 koruny za litr. Benzin pak budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 45,19 koruny za litr, což je o 27 haléřů méně než ve středu.
- Vyplývá to z cenového věstníku, který zveřejnilo ministerstvo financí. Stát bude určovat cenové stropy zatím do konce října.
Ve čtvrtek 1. října, kdy začala platit cenová regulace na pohonné hmoty, byl cenový strop na naftu 48,72 koruny za litr a do 8. října postupně klesal až na 47,23 koruny za litr. Od té doby ale maximální povolená cena nafty nepřetržitě rostla a zdražování se zastavilo až toto úterý. U benzinu od druhého dne po zavedení regulace cenový strop rostl a dosáhl maxima minulou středu, kdy mohly čerpací stanice prodávat litr benzinu za 47,21 koruny, od té doby maximální povolená cena klesá.
Maximální ceny ministerstvo vypočítává na základě klouzavého třídenního průměru velkoobchodních cen. Přičítá k nim maximální marži obchodníků, kterou vláda zastropovala na 2,50 koruny za litr paliva. Ke zlevnění paliv by podle vlády mělo přispět i snížení spotřební daně na naftu na 8,011 koruny za litr z původních 9,95 koruny za litr, které rovněž nabylo účinnosti od počátku října. U benzinu se spotřební daň nezměnila.
O regulaci cen paliv vláda rozhodla i letos na jaře, využívala při tom podobná opatření jako nyní. Regulace trvala od poloviny dubna do poloviny července, její náklady pro státní rozpočet ministerstvo financí vyčíslilo na zhruba miliardu korun měsíčně.
Pohonné hmoty zdražují v důsledku konfliktu na Blízkém východě, který vypukl po amerických a izraelských úderech na Írán na konci února. Teherán v reakci na údery zablokoval Hormuzský průliv, který je klíčovou dopravní cestou pro dopravu ropy i dalších surovin z Perského zálivu.