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Konec televizních a rozhlasových poplatků se přiblížil. Ve Sněmovně vypukl spor

Koalice ANO, SPD a Motoristů prosadila v pátek ve Sněmovně přednostní projednání vládního návrhu na zrušení televizního a rozhlasového poplatku.

Koalice ANO, SPD a Motoristů prosadila v pátek ve Sněmovně přednostní projednání vládního návrhu na zrušení televizního a rozhlasového poplatku. Zdroj: lig

ČTK
ČTK
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  • Koalice ANO, SPD a Motoristů prosadila v pátek ve Sněmovně přednostní projednání vládního návrhu na zrušení televizního a rozhlasového poplatku.
  • Předřazení předlohy navrhl předseda klubu SPD Radim Fiala, podle jehož požadavku dolní komora předtím odhlasovala i možnost nejen nočního, ale také sobotního jednání.
  • Postup vládního tábora rozhořčil opozici, která proto slibuje obstrukce.

Koalice chce poplatky nahradit financováním České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) ze státního rozpočtu. Novela je ve Sněmovně v úvodním kole. Opozice mluví o zestátnění obou veřejnoprávních médií a o ohrožení jejich nezávislosti.

„Nás to nezaskočí, akorát to bude znamenat zásadní dopady na to, jak bude Sněmovna fungovat v následujících měsících,“ prohlásil předseda ODS Martin Kupka, který vystoupil jako první řečník s přednostním právem po schválení úprav programu schůze. Kupka zdůraznil, že opozice bude média veřejné služby bránit. „To, že do toho jdete po totálně prohraných volbách, ukazuje pouze vaši slabost," vzkázal Kupka koalici s poukazem na výsledky uplynulých obecních a senátních voleb.

Předseda klubu ODS Marek Benda už po Fialově návrhu na předřazení sporné novely o poplatcích varoval, že dolní komora dnes neprojedná vůbec nic. Šéf frakce TOP 09 Jan Jakob si pak vyžádal přestávku, v níž se zástupci opozičních klubů radili v kuloárech o tom, jak budou postupovat.

Návrh vládní novely přiznává oběma médiím zhruba o 15 procent méně peněz ze státního rozpočtu, než se kterými hospodaří po loňském zvýšení poplatků. Rozpočty obou institucí by se měly proti letošku snížit celkem o 1,4 miliardy korun. Dohromady by měly mít 7,8 miliardy korun.

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