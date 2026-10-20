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Brno bude mít nového primátora. Pět uskupení se dohodlo na koalici bez ANO

Novým primátorem se má stát Jakub Hruška, hnutí ANO zamíří do opozice.

Novým primátorem se má stát Jakub Hruška, hnutí ANO zamíří do opozice. Zdroj: Profimedia

ČTK
ČTK
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  • V Brně vznikne široká koalice pěti uskupení, která bude mít v zastupitelstvu 44 z 55 hlasů.
  • Novým primátorem se má stát Jakub Hruška, hnutí ANO zamíří do opozice.
  • Strany se shodly na programu i rozdělení gescí, koaliční smlouvu chtějí podepsat v pátek.

Strany avizovaly, že spolu budou jednat ihned po oznámení výsledků voleb. Zástupci stran dosavadní jednání označovali za konstruktivní. „Můžu konstatovat, že jsme se společně dohodli na tom, že chceme utvořit koalici v těch stranách, jak jsme jednali. Co se týče programu, tak je naprostá stoprocentní shoda. Co se týče personálií, tak je také shoda," řekl v úterý Hruška.

Strany zatím nechtějí komentovat konkrétní jména, Hruška však uvedl, že lidovci budou mít kromě primátora také třetího náměstka pro školství, mládež a participaci, čtvrtého náměstka primátora pro zdravotnictví, sociální péči, strategii a pronájmy městských bytů, člena rady pro investice a evropské fondy a člena rady pro územní plánování a rozvoj, veřejný prostor a městskou energetiku.

Koalice si rozdělila gesce

ODS, TOP 09 a nezávislí budou mít pozici prvního náměstka primátora a dva radní. První náměstek primátora by měl mít v gesci sport a mezinárodní vztahy. Dále ODS v radě dostane na starosti informační technologie a strategický rozvoj a majetek a bytovou výstavbu.

„Zelení si vybojovali, co pro ně bylo nejpodstatnější, a to je životní prostředí. Takže jsme rádi, že budeme moct ovlivňovat to, co se bude dít v rámci výsadby a ochrany zeleně, ale hlavně i adaptace města na změnu klimatu," řekla volební lídryně Zeleného Brna Natálie Vencovská. Doprava připadne Pirátům a Fakt Brno TU!

Hnutí Za Lužánky bude mít na starosti kulturu, památkovou péči, marketing a cestovní ruch, připadlo mu také řízení projektu výstavby fotbalového stadionu za Lužánkami.

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