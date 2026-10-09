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Výsledky komunálních voleb 2026 online: Sčítání hlasů aktuálně

Volební výsledky

Volební výsledky Zdroj: Grafika e15

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  • Češi v pátek 9. a v sobotu 10. října rozhodují o novém složení zastupitelstev v obcích a městech napříč republikou.
  • Volební místnosti se definitivně uzavřou v sobotu ve 14 hodin, kdy začne sčítání hlasů.
  • Sledujte průběžné i konečné výsledky pro konkrétní radnice.

Komunální volby se konají každé čtyři roky ve všech obcích v České republice. Volební místnosti se otevřely v pátek 9. října 2026.

🔴 ONLINE: Sčítání hlasů v komunálních volbách 2026

Výsledky komunálních voleb ve velkých městech

Pozornost voličů se po otevření volebních místností tradičně upírá na souboje o vedení největších městských radnic. Výsledky povolebních vyjednávání v těchto metropolích často předznamenávají náladu na celostátní politické scéně.

Výsledky voleb Praha 2026

V Praze v komunálních volbách obhajuje pozice koalice Spolu, Pirátů a hnutí STAN, která v čele s primátorem Bohuslavem Svobodou vládla od února 2023. Po vítězství uskupení Spolu v minulých volbách se letos očekává tvrdý boj o primátorské křeslo i budoucí většinu na magistrátu. Průběžná data ze sčítání nabídneme na tomto místě v sobotu odpoledne.

Výsledky voleb Brno 2026

V Brně obhajuje vedení radnice široká koalice, která v minulých volbách zvítězila na kandidátce Společně (ODS a TOP 09). V závěru volebního období ale brněnskou radnicí otřásl rozkol uvnitř hnutí ANO, kdy deset zastupitelů neuposlechlo výzvu vedení strany k odchodu z koalice a zůstalo ve vedení města, zatímco celostátní předsednictvo ANO tyto rebelující členy ze svých řad koncem roku 2025 a začátkem roku 2026 vyloučilo. Výsledky sčítání začneme aktualizovat v sobotu po uzavření volebních místností.

Výsledky voleb Ostrava 2026

V Ostravě minulé volby vyhrálo hnutí ANO v čele s Tomášem Macurou. Po rozpadu původní koalice a odchodu části zastupitelů z ANO však v dubnu 2023 vzniklo široké spojenectví zbývajících zastupitelů ANO, koalice Spolu, hnutí Ostravak, Starostů pro Ostravu a Pirátů, které do funkce primátora zvolilo Jana Dohnala z ODS. Výsledky sčítání a nové rozložení sil na ostravské radnici přineseme v sobotu odpoledne.

Sčítání hlasů v komunálních volbách: Jak funguje systém křížkování?

Sčítání hlasů v komunálních volbách trvá ze všech typů hlasování v Česku nejdéle. Důvodem je složitý volební systém, který umožňuje využít takzvané panašování a vybírat konkrétní osobnosti napříč kandidátními listinami.

Volební komise musí každý odevzdaný lístek zpracovat individuálně a sečíst preferenční hlasy pro jednotlivé kandidáty. To běžně trvá do pozdních večerních hodin, u velkých městských částí případně až do nedělního rána. Pro zisk mandátů v zastupitelstvu musí strana po přepočtu hlasů překročit pětiprocentní uzavírací klauzuli.

Kdy budou známé konečné výsledky?

První výsledky z menších obcí začnou přicházet v sobotu 10. října zhruba hodinu po uzavření volebních místností, tedy po 15. hodině. Ve větších městech a v Praze nabíhají data mnohem pomaleji kvůli složitějšímu přepočtu hlasů.

Celkový přehled o vítězích na většině radnic bývá zřejmý během sobotního večera. Definitivní a oficiální výsledky ze všech volebních okrsků v republice zveřejní Český statistický úřad s největší pravděpodobností až v neděli ráno.

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Komunální volby 2026

V roce 2026 se v Česku uskuteční komunální volby, tedy volby do zastupitelstev obcí. Přinášíme přehled důležitých informací, mezi které patří termín a čas voleb, specifika komunálních voleb v Praze a dalších velkých městech, volební průzkumy, kandidáti a pravidla hlasování. Nechybí ani informace o tom, jak často se konají komunální volby, jak fungují volby do obecního zastupitelstva a kde sledovat výsledky voleb 2026 online (články se zobrazí po rozkliknutí odkazu).

Termín voleb

Křížkování

Volba starosty a primátora

Jak kandidovat do zastupitelstva

Voličský průkaz

Volební komise

Komunální volby v Praze

Kandidáti na primátora Prahy

Kde volit podle adresy

Otevírací doba volebních místností

Kandidátky do zastupitelstva

Výsledky komunálních voleb

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