Výsledky komunálních voleb 2026 online: Sčítání hlasů aktuálně
- Češi v pátek 9. a v sobotu 10. října rozhodují o novém složení zastupitelstev v obcích a městech napříč republikou.
- Volební místnosti se definitivně uzavřou v sobotu ve 14 hodin, kdy začne sčítání hlasů.
- Sledujte průběžné i konečné výsledky pro konkrétní radnice.
Komunální volby se konají každé čtyři roky ve všech obcích v České republice. Volební místnosti se otevřely v pátek 9. října 2026.
🔴 ONLINE: Sčítání hlasů v komunálních volbách 2026
- ONLINE volební přenos: Sledujte aktuální dění živě minutu po minutě.
- Vyhledávač výsledků: Najděte si přesná čísla pro vaši obec.
Výsledky komunálních voleb ve velkých městech
Pozornost voličů se po otevření volebních místností tradičně upírá na souboje o vedení největších městských radnic. Výsledky povolebních vyjednávání v těchto metropolích často předznamenávají náladu na celostátní politické scéně.
Výsledky voleb Praha 2026
V Praze v komunálních volbách obhajuje pozice koalice Spolu, Pirátů a hnutí STAN, která v čele s primátorem Bohuslavem Svobodou vládla od února 2023. Po vítězství uskupení Spolu v minulých volbách se letos očekává tvrdý boj o primátorské křeslo i budoucí většinu na magistrátu. Průběžná data ze sčítání nabídneme na tomto místě v sobotu odpoledne.
Výsledky voleb Brno 2026
V Brně obhajuje vedení radnice široká koalice, která v minulých volbách zvítězila na kandidátce Společně (ODS a TOP 09). V závěru volebního období ale brněnskou radnicí otřásl rozkol uvnitř hnutí ANO, kdy deset zastupitelů neuposlechlo výzvu vedení strany k odchodu z koalice a zůstalo ve vedení města, zatímco celostátní předsednictvo ANO tyto rebelující členy ze svých řad koncem roku 2025 a začátkem roku 2026 vyloučilo. Výsledky sčítání začneme aktualizovat v sobotu po uzavření volebních místností.
Výsledky voleb Ostrava 2026
V Ostravě minulé volby vyhrálo hnutí ANO v čele s Tomášem Macurou. Po rozpadu původní koalice a odchodu části zastupitelů z ANO však v dubnu 2023 vzniklo široké spojenectví zbývajících zastupitelů ANO, koalice Spolu, hnutí Ostravak, Starostů pro Ostravu a Pirátů, které do funkce primátora zvolilo Jana Dohnala z ODS. Výsledky sčítání a nové rozložení sil na ostravské radnici přineseme v sobotu odpoledne.
- Podívejte se na aktuální výsledky komunálních voleb v Ostravě.
Sčítání hlasů v komunálních volbách: Jak funguje systém křížkování?
Sčítání hlasů v komunálních volbách trvá ze všech typů hlasování v Česku nejdéle. Důvodem je složitý volební systém, který umožňuje využít takzvané panašování a vybírat konkrétní osobnosti napříč kandidátními listinami.
Volební komise musí každý odevzdaný lístek zpracovat individuálně a sečíst preferenční hlasy pro jednotlivé kandidáty. To běžně trvá do pozdních večerních hodin, u velkých městských částí případně až do nedělního rána. Pro zisk mandátů v zastupitelstvu musí strana po přepočtu hlasů překročit pětiprocentní uzavírací klauzuli.
Kdy budou známé konečné výsledky?
První výsledky z menších obcí začnou přicházet v sobotu 10. října zhruba hodinu po uzavření volebních místností, tedy po 15. hodině. Ve větších městech a v Praze nabíhají data mnohem pomaleji kvůli složitějšímu přepočtu hlasů.
Celkový přehled o vítězích na většině radnic bývá zřejmý během sobotního večera. Definitivní a oficiální výsledky ze všech volebních okrsků v republice zveřejní Český statistický úřad s největší pravděpodobností až v neděli ráno.