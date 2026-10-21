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Komunistka Konečná vstoupila v europarlamentu do Babišovy frakce. Máme největší shodu, řekla

Česká europoslankyně Kateřina Konečná.

Česká europoslankyně Kateřina Konečná. Zdroj: Ladislav Křivan / MAFRA / Profimedia

ČTK
ČTK
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  • Europoslankyně Kateřina Konečná vstoupila do frakce Patrioti pro Evropu.
  • Dříve byla ve frakci Levice, kam už znovu nechtěla.
  • Od posledních voleb je v europarlamentu nezařazená, kvůli tomu prý neměly její návrhy šanci.

Česká europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM, za Stačilo!) vstoupila do frakce Patrioti pro Evropu. Dosud byla v Evropském parlamentu nezařazená. S frakcí, kterou spoluzaložil šéf ANO Andrej Babiš a v níž jsou všichni europoslanci ANO, se podle svých slov dosud nejvíce shodovala při hlasování.

„Po úspěšných volbách do Evropského parlamentu v červnu roku 2024 svitla naděje, že se v europarlamentu poprvé ustaví konzervativně levicová frakce. Jsme téměř v polovině mandátu a nyní už je jasné, že se tak nestane,“ napsala Konečná.

Zmínila přitom, že si dva a půl roku vyzkoušela být nezařazenou europoslankyní a všechny stovky návrhů a změn, které předložila, „spadly pod stůl“. Nezařazený europoslanec totiž nemá v EP příliš možností, jak se prosadit.

„Budu mít větší prostor“

Do roku 2024 byla ve frakci Levice v EP (GUE/NGL), v ní se ale podle poslankyně změnily politické a vnitřní poměry. „Mimo to tato frakce nyní podporuje bezbřehou migraci nebo Green Deal v jeho nejdrastičtější podobě. Ta tam je rovněž původní uspořádání a respekt k národním specifikům a možnost zachovávat si větší politickou samostatnost,“ uvedla Konečná.

Poslankyně uvedla, že při hlasování se dosud nejvíce shodovala právě s Patrioty pro Evropu. Podle jejích slov to ale nyní neznamená, že bude souhlasit se vším a hlasovat pro všechno, co frakce navrhuje. „Nyní budu mít větší prostor prosazovat to, s čím jsme šli do voleb,“ poznamenala.

Za Stačilo! je v europarlamentu ještě další dosud nezařazený poslanec Ondřej Dostál. Frakce Patrioti pro Evropu měla po volbách v roce 2024 celkem 86 europoslanců. Letos v únoru ale oznámila odchod česká europoslankyně Nikola Bartůšek, která přešla do frakce Evropských konzervativců a reformistů (ECR). Rovněž odešel italský europoslanec Roberto Vannacci, který vstoupil do frakce Evropa suverénního národů (ESN). Frakce tedy měla jen 84 členů, s Konečnou to ale nyní bude 85. Je třetí největší politickou frakcí v EP. Z českých europoslanců je v Patriotech sedm poslanců ze strany ANO a Antonín Staněk (za Přísahu).

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