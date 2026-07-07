Le Penová je vinná ze zneužití peněz europarlamentu. Kandidovat může, ale s vězeňským náramkem
- Vůdkyně francouzské krajní pravice Marine Le Penová je vinna ze zneužití veřejných prostředků.
- Le Penová nesmí po dobu 45 měsíců vykonávat veřejnou funkci.
- Soud jí rovněž uložil tři roky vězení, z toho rok s elektronickým náramkem.
Vůdkyně francouzské krajní pravice Marine Le Penová je vinna ze zneužití veřejných prostředků, protože platila zaměstnance své strany Národní sdružení (RN) penězi určenými na financování asistentů v Evropském parlamentu. Rozhodl tak v úterý odvolací soud.
Le Penová také po dobu 45 měsíců nesmí vykonávat veřejnou funkci, z toho 30 měsíců podmíněně, a musí zaplatit pokutu 100 tisíc eur (přes 2,4 milionu korun). Soud jí rovněž uložil tři roky vězení, z toho rok s elektronickým náramkem a dva roky podmíněně, informují tiskové agentury.
Le Penová promluví o svém budoucím směřování
Sedmapadesátiletá Le Penová by se tak příští rok v dubnu mohla zúčastnit prezidentských voleb, sama ale už dříve uvedla, že s elektronickým náramkem to pro ni nepřipadá v úvahu. V úterý večer by měla na televizním kanálu TF1 promluvit o své politické budoucnosti. Pokud by nekandidovala, podle médií přichází v úvahu třicetiletý šéf RN Jordan Bardella. Le Penová kandidovala v prezidentských volbách v letech 2017 a 2022, pokaždé neúspěšně.
„Uložené tresty byly vyváženy svobodou kandidatury a svobodnou volbou voličů, což jsou podmínky demokratického projevu,“ uvedl v úvodu čtení rozsudku pařížský odvolací soud.
Francouzský soud vynesl první rozsudek loni 31. března, kdy Le Penovou shledal vinnou z toho, že mezi lety 2004 a 2016 zavedla systém, jehož prostřednictvím vyplácela z prostředků europarlamentu platy zaměstnancům Národní fronty, předchůdkyně Národního sdružení, která se tehdy potýkala s finančními problémy. Soud odhadl, že škoda dosáhla 2,9 milionu eur, uvedla agentura AFP.
Le Penová loni dostala trest čtyřletého odnětí svobody, z toho dva roky podmíněně, a pětiletý zákaz kandidovat do veřejných funkcí. Rozhodnutí tehdy označila za politické a za hon na čarodějnice.