Nová daňová sleva 10 tisíc má být pro jedinou profesi. A se zvláštní podmínkou
- Senátem prošel návrh na zavedení nové daňové slevy, posuzovat jej bude ještě sněmovna.
- Návrh se týká dobrovolných hasičů, jichž je v Česku na 300 tisíc.
- Samotné členství ve sboru ale stačit nebude.
Dobrovolní hasiči by si mohli od daňového základu odečíst deset tisíc korun. Senát tento týden pustil k dalšímu projednávání návrh senátora Tomáše Třetiny z TOP 09, který letos obhajuje mandát na Znojemsku v koalici se Starosty a za podpory ODS a lidovců.
„Rád bych tak vyjádřil poděkování za práci dobrovolným hasičům, kteří musejí ve dvě v noci vstávat k ohni nebo zachraňovat celý víkend při povodních,“ vysvětlil Třetina. Nápad přirovnal k existujícímu daňovému zvýhodnění pro dárce krve.
Úleva by se netýkala automaticky všech členů dobrovolných hasičských sborů. Podle návrhu by na ni měl nárok jen ten hasič, který se v daném roce alespoň jednou zúčastnil zásahu. Samotné členství ve spolku by tedy pro získání odpočtu nestačilo. Potvrzení o zásahu by vydával starosta.
Navrhovaná částka deset tisíc korun představuje odpočet od základu daně, nikoliv částku odečítanou přímo z vypočtené daně. Při běžné patnáctiprocentní sazbě daně by odpočet znamenal snížení daně o 1500 korun za rok, uvedl server Požáry.cz.
Největší dobrovolnická organizace, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, má nyní 289 tisíc dospělých členů. Zdaleka ne všichni se ale podílejí na ostrých zásazích, část z nich se věnuje jen prevenci nebo asistuje při pálení ohňů. Sdružení však návrh kritizuje, podle něj by vedl k nespravedlnosti, napsaly Hospodářské noviny.
Předlohu v prvním čtení podpořili všichni přítomní senátoři a zamířila do hospodářského výboru. Až poté půjde do Poslanecké sněmovny. Senátor Třetina věří, že jeho návrh, byť je opozičním politikem, tam má šanci uspět. Poprvé by část hasičů mohla uplatnit slevu za rok 2028.