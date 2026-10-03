Většina Čechů chce brzy změnit práci. Průzkum ukázal, co jim nejvíc chybí
- Zájem o změnu práce mají více starší zaměstnanci.
- Převažují lidé v manuálních profesích a manažeři.
- Hlavním důvodem pro změnu je mzda, ale často zmiňují i další výhrady.
Tři z pěti českých zaměstnanců plánují do konce roku změnit práci. Nejčastěji změnu zvažují starší pracovníci v manuálních profesích nebo na manažerských pozicích. Hlavním důvodem k odchodu ze současné pozice je výše mzdy. Vyplývá to z průzkumu personální společnosti Randstad ČR.
„Fakt, že téměř dvě třetiny zaměstnanců uvažují o změně práce, ukazuje velkou otevřenost lidí vůči novým příležitostem. Pokud firmy nebudou aktivně pracovat na vytváření kvalitního prostředí a pečovat o stávající lidi, velmi snadno o ně přijdou,“ uvedl generální ředitel Randstad ČR Martin Jánský.
Na starší zaměstnance se zapomíná
Podle průzkumu mají větší zájem o změnu práce starší zaměstnanci. Ve věkové skupině od 46 do 61 let chce do konce roku opustit současné zaměstnání 63 procent dotázaných, zatímco u mladších zaměstnanců to je 50 procent. „Starší zaměstnanci jsou zároveň skupinou, na níž firmy mnohdy zapomínají. Ať už při náboru, nebo při péči o stávající tým,“ upozornil Jánský na možný důvod nespokojenosti starších zaměstnanců.
Největší zájem o změnu práce mají lidé v manuálních profesích, z nichž chce najít nové zaměstnání 64 procent. Následují manažeři, práci chce změnit 62 procent z nich. U lidí na kancelářských pozicích je ochota měnit práci menší, i když i zde vyjádřilo záměr opustit současné místo 53 procent dotázaných. Průzkum zároveň ukázal, že není rozdíl v postoji ke změně místa mezi muži a ženami.
Hlavním důvodem pro změnu práce je pro většinu zaměstnanců mzda. Třetina z lidí připravených odejít očekává v novém zaměstnání o 20 procent vyšší příjem než na současné pozici. Zároveň ale průzkum ukázal, že kromě výše mzdy vede zaměstnance k hledání nového místa i negativní pracovní prostředí, špatný vztah s vedením nebo ztráta zájmu o práci.
„Udržení lidí vyžaduje více než jen občasné navýšení mezd o pár procent. Téměř třetina zaměstnanců by odešla i bez finančního polepšení. Prostor pro posun mají firmy především ve vytváření dobré atmosféry na pracovišti, v budování vztahů s pracovníky nebo v přístupu k jejich rozvoji,“ uzavřel Jánský.