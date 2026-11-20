Michal Strnad kupuje od BPD Partners 26 bytových a rodinných domů v širším centru Prahy
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- Jde o domy převážně ve Střešovicích, Dejvicích nebo Bubenči.
- Nemovitostní portfolio zařazuje Strnad do skupiny Tilaris.
- Cenu transakce strany nezveřejnily.
Investor a podnikatel Michal Strnad kupuje od společnosti BPD Partners portfolio 26 pražských nemovitostí. Jde o ucelenou kolekci bytových a rodinných domů, převážně v pražských Střešovicích, Dejvicích a Bubenči, doplněnou o výběrové nemovitosti na Vinohradech nebo Smíchově.
Soubor aktiv vznikal téměř dvě desetiletí a dnes by bylo velmi obtížné jej sestavit postupnými akvizicemi. Kromě převodu nemovitostí je součástí transakce i přechod týmu, který v BPD Partners portfolio budov dosud spravoval.
„Možnost získat takto kvalitní portfolio jako jeden celek je na trhu zcela výjimečná. Vedle samotných nemovitostí si velmi vážíme také přechodu zkušeného týmu, který měl dosud portfolio budov na starosti. Právě spojení kvalitních aktiv a lidí, kteří jim rozumějí, vnímáme jako jednu z největších hodnot celé akvizice,“ uvedl Michal Strnad.
Nemovitostní portfolio zařazuje Strnad do skupiny Tilaris. V ní sdružuje své osobní investiční a podnikatelské aktivity. Transakci pro něj připravil a zrealizoval tým investiční skupiny AKIPIA. V ní Strnad působí společně s Tomášem Brzobohatým a Markem Šmrhou.
Do portfolia Tilaris patří například přední evropský výrobce brzdových systémů pro kolejová vozidla DAKO-CZ, pražská klinika asistované reprodukce Prague Fertility Centre nebo italský výrobce luxusních brokovnic Armi Perazzi.
Nemovitostní portfolio by mělo ve skupině Tilaris růst i nadále. Cenu transakce se obě strany rozhodly nezveřejnit.