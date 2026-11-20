K vodním elektrárnám koupil i starosti. Miliardář Tesař ve Španělsku odstavuje pece
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- Skupina Energo-Pro miliardáře Jaromíra Tesaře utlumila ve Španělsku výrobu feroslitin na minimum.
- Důvod je celoevropský – drahé energie a levný dovoz z Asie.
- Odbory kritizují rušení pracovních míst, firma ale hromadné propouštění odmítá.
Českému miliardáři dělá ve španělské Galicii vrásky byznys, který k hlavnímu obchodu získal jako nutný přídavek. Firma investora do vodní energetiky Jaromíra Tesařa navzdory protestům odborů utlumila výrobu feroslitin na technické minimum a kvůli celoevropským problémům v tomto oboru jí nezbývá než čekat na příznivější podmínky. Pomoci by mohla i Evropská komise.
Tesařova společnost Xeal, kterou svitavský rodák koupil před třemi lety, po odstavení další elektrické pece momentálně využívá jen dvě z pěti a v každé ze svých dvou továren tak ponechala v provozu jen jednu, tedy technické minimum. Tamní odborová organizace CIG za současný stav viní vedení společnosti a kritizuje ho za to, že ukončilo smlouvy všem dočasným pracovníkům. Počet zrušených pracovních míst se tím podle ní zvýšil na více než 90, a to jen od příchodu nového vlastníka, Tesařovy skupiny Energo-Pro.
Ta však situaci popisuje značně odlišně a k tomu i zpochybňuje údaje odborů. Informace o poklesu výroby sice nevyvrací, zdůrazňuje ale, že tento obor je mimořádně cyklický a odstávky pecí jsou běžné.
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