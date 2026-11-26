Češi stále raději spoří než investují. Mladá generace to mění, říká šéf XTB
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- Češi stále patří mezi nejspořivější a nejméně investující národy Evropy, mladá generace ale tento trend mění.
K investování dnes stačí několik stokorun měsíčně, řekl ve FLOW ředitel XTB pro Česko, Slovensko a Maďarsko Vladimír Holovka.
- Čeští investoři se učí lépe zvládat propady na trzích a vedle amerických akcií se stále více zajímají o asijské trhy.
Češi se podle Vladimíra Holovky, ředitele XTB pro Česko, Slovensko a Maďarsko, v investování postupně zlepšují, v mezinárodním srovnání ale stále patří k nejspořivějším a nejméně investujícím národům. Pozitivní změnu očekává především od nastupující generace. Pro mladé lidi je investování přirozenější součástí životního stylu, podobně jako zájem o zdraví nebo aktivita na sociálních sítích.
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Typickými klienty XTB jsou lidé ve věku 25 až 40 let. Proměňuje se také zastoupení žen. Ještě před několika lety tvořily přibližně desetinu investorů, dnes je jejich podíl podle Holovky zhruba 23 až 25 procent.
Ženy bývají při investování opatrnější a často mají pocit, že musí dokonale rozumět fungování trhů. To ale podle Holovky není podmínkou. „Investování nemusí být čistě jenom o číslech, ale také o selském rozumu. Když používáte nějakou značku nebo produkt, ať už je to telefon, sociální síť nebo kosmetika, můžete si udělat představu o tom, jak je produkt oblíbený a jaký má byznysový model,“ vysvětluje.
Jedním z největších posunů posledních let je demokratizace investování. Zatímco před deseti až patnácti lety dávalo kvůli poplatkům smysl začínat s kapitálem v řádu deseti tisíc korun, dnes se vstupní bariéry výrazně snížily. Investovat lze už s několika stovkami korun.
Finanční gramotnost by měla začínat ve školách
Větší zájem o investování by podle Holovky mohl podpořit také stát. Pozitivně hodnotí české daňové podmínky pro dlouhodobé investory. U akcií a ETF je při splnění zákonných podmínek možné využít tříletý časový test, po jehož uplynutí se na příjmy z prodeje vztahuje osvobození od daně.
Co se dozvíte v nejnovější epizodě FLOW
🟠 Proč jsou Češi podle něj stále jedním z nejspořivějších a nejméně investujících národů Evropy
🟠 Co odstartovalo zájem nejmladší generace o investování a jakou roli v tom hrál covid
🟠 Jak se za posledních pár let změnil podíl žen mezi investory
🟠 Proč podle něj lidé odkládají první investici a co s tím udělaly devadesátky
🟠 Proč je podle jejich dat mluvení o penězích pořád tabu a s čím si Češi finance konzultují místo s lidmi
🟠 Jak fungují pravidelné investiční plány a pro koho jsou podle něj určené
Za ještě důležitější ale považuje vzdělávání. Finanční a investiční gramotnost by podle něj měla mít pevnější místo ve školních osnovách. Děti by se měly naučit nejen hospodařit s penězi, ale také kriticky vyhodnocovat informace, které na ně působí.
Z malé pražské kanceláře globálním hráčem
Holovka je součástí XTB od roku 2010. Když do společnosti nastupoval, měla pražská kancelář přibližně desítku zaměstnanců. Dnes má firma na globální úrovni zhruba 1500 pracovníků a v Praze více než padesát. Z původního malého týmu, který si řadu věcí musel zajišťovat vlastními silami, se postupně stala velká společnost se specializovanými odděleními a propracovanějšími procesy.
Vladimír Holovka
Vladimír Holovka je ředitel brokera XTB pro Česko, Slovensko a Maďarsko, ve firmě pracuje od roku 2010 a prošel jí od nižších pozic. K investování ho přivedl otec, který v oboru také pracoval.
Sám Holovka se k investování dostal už v patnácti letech. Inspiroval ho otec, který se v oboru také pohyboval. Jeho první investicí byly akcie farmaceutické společnosti Zentiva obchodované na pražské burze. Tehdy musel zadat pokyn osobně na pobočce, vyplnit papírový formulář a čekat do dalšího dne, zda se obchod podaří uskutečnit. Vysoké poplatky navíc znamenaly, že investor musel někdy čekat i několik týdnů nebo měsíců, než si na ně vydělal.
Nyní Holovka investuje mimo jiné do globálních a technologických ETF i jednotlivých akciových titulů. Technologickým společnostem stále věří a jejich potenciál podle něj ještě není vyčerpaný.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
(00:00) Naučili se Češi investovat?
(04:04) Demokratizace investování a ženy investorky
(06:53) Co by měl pro investory udělat stát
(09:54) Proč Češi odkládají první investici a jak snášejí propady
(14:56) Peníze jako tabu a konzultace s umělou inteligencí
(16:50) Investiční plány a která ETF Češi kupují
(22:02) XTB versus banky a proč chtějí mít lokální tým
(24:52) Od startupu v roce 2010 k první akcii na RM-SYSTÉMU
(30:07) Finfluenceři, vlastní portfolio a největší chyba